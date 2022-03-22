Son dakika haber... Tarihi eser ve civa operasyonu: 12 gözaltı - Son Dakika
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Son dakika haber... Tarihi eser ve civa operasyonu: 12 gözaltı

22.03.2022 10:26
Son dakika haber... Tarihi eser ve civa operasyonu: 12 gözaltı

Son dakika haberine göre Bolu merkezli 3 ilde yapılan eş zamanlı operasyonlarda, tarihi eser ve civa kaçakçılığı yaptıkları tespit edilen 12 şüpheli yakalandı.

Bolu merkezli 3 ilde yapılan eş zamanlı operasyonlarda, tarihi eser ve civa kaçakçılığı yaptıkları tespit edilen 12 şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bolu merkezli Hatay ve İstanbul'da bulunan 12 kişinin kaçak içki, ruhsatsız tabanca bulundurulması, insan sağlığı açısından tehlike oluşturan civa maddesi ve tarihi eser ticareti yaptıkları, görüşmeleri genellikle sosyal medya üzerinden gerçekleştirdikleri yönünde aldıkları bilgi doğrultusunda çalışma başlattı.

Ekipler, tespit edilen 6 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında T.Ç. (42) isimli şahsın evinde 29 tarihi eser olduğu değerlendirilen sikke, 7 tarihi eser olduğu değerlendirilen ok ucu, 3 cam tüp içerisinde bir miktar civa maddesi, 1 hassas terazi, 2 büyüteç, 1 kuru sıkı tabanca ve 27 kuru sıkı fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan 12 şüpheli, ifadeleri alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.

(Faruk Çidem/ İHA)

Son dakika haber... Tarihi eser ve civa operasyonu: 12 gözaltı
Son dakika haber... Tarihi eser ve civa operasyonu: 12 gözaltı
Son dakika haber... Tarihi eser ve civa operasyonu: 12 gözaltı

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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Tarihi eser ve civa operasyonu: 12 gözaltı - Son Dakika


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