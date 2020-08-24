Bolu Valisi Ahmet Ümit, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelenin devam ettiğini belirterek, tüm tedbirleri aldıklarını bildirdi.

Ümit, Bolu Gazeteciler Cemiyeti tarafından düzenlenen protokol buluşmaları kapsamında, gazetecilerle bir araya geldi.

Kovid-19 ile mücadelede son durum hakkında değerlendirmede bulunan Ümit, çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Dünya genelindeki güçlü ülkelerin, pandemi döneminde hem paniklediğini hem de ciddi darbeler aldığını dile getiren Ümit, "Biz ülke olarak Cumhurbaşkanımızın liderliğinde kurulan Bilim Kurulu, valiliklerin ciddiyeti ve vatandaşlarımızın konuya ciddi şekilde yaklaşmaları neticesinde güzel bir çalışma örneği gösterdik. İlimizde mart ayından itibaren Valilik öncülüğünde mücadele başlatıldı." diye konuştu.

Ümit, haziran ayının başında normalleşme sürecine girildiğini anımsatarak, "1 Haziran'a kadar Bolu olarak biz çok iyi geldik. İlimizde pozitif vaka oranı temmuzda yüzde 20'lere kadar yükseldi. Ağustos ayında yüzde 18'e çekildi. Haziran ayının öncesine göre önemli bir artış olduğunu hep beraber yaşadık, gördük." ifadelerini kullandı.

Hastanelerde yatan Kovid-19 hastaları hakkında da bilgi veren Ümit, şunları kaydetti:

"Bugün itibarıyla 140 hastamız hastanede yatıyor. Bunların 90'ı pozitif vaka, 50'si ise şüpheli durumda. Çok ciddi bir olayla karşı karşıyayız. Bunun için İl Hıfzıssıhha Meclisimiz birtakım tedbirleri yeniden belirledi. Bunlar toplu etkinliklere yönelik aldığımız tedbirler. Bundan sonra denetimler çok daha detaylı olacak. Mesela 2-3 gün önce hastanede yatan hasta sayısı 155 iken bugün 140. İnşallah süreç içerisinde hızla bunu düşürmeyi hedefliyoruz.

Virüs nedeniyle Bolu'da ölüm sayısı 33'e ulaştı. 4 yoğun bakımda bulunan ve 16 entübe hastamız var. 1619 kişi ise evlerinde kontrol altında tutuluyor. Evlerinde kontrol altında tutulan vatandaşlarımızdan yüksek şüphe taşıyanlar olduğu gibi pozitiften negatife dönenler de var."

Ümit, pandemiyle mücadele kapsamında İl Salgın Denetim Merkezi ve Mahalle Denetim ekipleri bünyesinde özel ekipler kurduklarını belirterek, tüm tedbirleri aldıklarını sözlerine ekledi.