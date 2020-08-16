Son dakika haber... Bölücü terör örgütü mensubu 5 terörist Şırnak'ta güvenlik güçlerine teslim oldu
Son dakika haberleri... İçişleri Bakanlığı koordinesinde yürütülen ikna çalışmaları neticesinde bölücü terör örgütü mensubu 5 terörist Şırnak'ta güvenlik güçlerine teslim oldu.
İçişleri Bakanlığı koordinesinde yürütülen ikna çalışmaları neticesinde bölücü terör örgütü mensubu 5 terörist Şırnak'ta güvenlik güçlerine teslim oldu.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığınca yürütülen ikna çalışmaları neticesinde bölücü terör örgüt mensubu 5 terörist bugün Şırnak'ta güvenlik güçlerine teslim oldu. Teslim olan örgüt mensuplarının Suriye ve Irak'ta faaliyet gösterdikleri belirlendi. Böylece 1 Ocak'tan bugüne kadar terör örgütünden sadece ikna yoluyla teslim olan terörist sayısı 136'ya yükseldi.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi: 16.08.2020 18:22
Kaynak: İHA
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