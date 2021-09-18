Son dakika haber... BÖLÜM BİRİNCİSİ MEZUNLARDAN 2046 YILINA KREDİ KARTI VE PARA - Son Dakika

KONYA'da, Necmettin Erbakan Üniversitesi'nde bölümlerini birincilikle bitiren öğrenciler, düzenlenen mezuniyet töreninde geleceğe mesaj bıraktı. Beton ve çelikten hazırlanan 'geleceğe mesaj' sütununun içine öğrencilerin bıraktığı mesaj ve objeler, 2046 yılında açılacak. Bazı öğrenciler, kendisine yazdığı mektubu koyarken, bazıları da kredi kartı ve para koydu.

Necmettin Erbakan Üniversitesi'nde, 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı sonunda okuduğu bölümü birincilikle tamamlayan öğrenciler için mezuniyet töreni düzenlendi. Törende bölüm birincileri, beton ve çelikten hazırlanan 'geleceğe mesaj kapsülü'ne mesaj ve objeler bıraktı. Mesaj kapsülünden çıkarılacaklar, 2046 yılında üniversitenin müzesinde sergilenecek.

Beden Eğitimi Bölümü'nden birincilikle mezun olan Berkay Karslı, Dün de KPSS açıklandı, Türkiye genelinde 165'inci olmuşum. Atandım büyük ihtimalle onu bekliyorum. 25 yıl sonrası için mesaj bıraktım. Nerede olacağım, neler yapacağımdan bahsettim. İçerisine ilk kullandığım kredi kartımı koydum dedi.

İngilizce Öğretmenliği Bölümü 1'incisi Nidanur Işık ise Kapsülde kendime bir mektup yazdım. Kendimle ilgili hatırlatmalar yazdım. İçine de arkadaşlarımla olduğum bir fotoğraf koydum. 25 yıl çok uzun bir süre, bu olmasaydı hatırlayamayacağım şeyler olacak ancak kapsül açıldığında bunları hatırlayacağım diye konuştu.

Kapsül içine para koyduğunu söyleyen Hukuk Fakültesi 1'incisi Oğuz Kaan Kuru da Dijitalleşen bir dünyada yaşıyoruz. Kapsülün içine hem madeni hem de kağıt para koydum. Yadigarım olan kalemlerimi koydum dedi.