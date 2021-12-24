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Son dakika haber | Bolvadin'de firari şahsı polis yakaladı - Son Dakika

Son dakika haber | Bolvadin'de firari şahsı polis yakaladı

24.12.2021 09:12
Son dakika haber | Bolvadin'de firari şahsı polis yakaladı

Edinilen son dakika haberine göre Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde denetimli serbestlik hükümlerine uymayarak firar eden bir şahıs polisin takibi ile yakalandı.

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde denetimli serbestlik hükümlerine uymayarak firar eden bir şahıs polisin takibi ile yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Bolvadin'de denetimli serbestlik hükümlerine uymadığı için firari duruma düşen O.G., isimli şahsın yakalanması için polis ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Şahıs çalışmaların ardından ilçede yakalanarak gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen O.G., ardından ceza evine teslim edildi. - AFYONKARAHİSAR

Denetimli Serbestlik, Karahisar, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber | Bolvadin'de firari şahsı polis yakaladı - Son Dakika


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