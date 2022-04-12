Son dakika haber! Bolvadin polisi aranması olan 32 kişiyi yakaladı - Son Dakika
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Son dakika haber! Bolvadin polisi aranması olan 32 kişiyi yakaladı

12.04.2022 10:46
Son dakika haber! Bolvadin polisi aranması olan 32 kişiyi yakaladı

Son dakika haberleri... Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde polis tarafından gerçekleştirilen denetimlerde 2 bin 300 kişinin Genel Bilgi Taraması (GBT) üzerinden kimlik sorgulaması yapılırken, şahıslardan haklarında aramam kararı olan 32'si yakalandı.

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde polis tarafından gerçekleştirilen denetimlerde 2 bin 300 kişinin Genel Bilgi Taraması (GBT) üzerinden kimlik sorgulaması yapılırken, şahıslardan haklarında aramam kararı olan 32'si yakalandı.

Bolvadin İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler ilçede son 7 gün içerisinde asayiş ve huzur uygulaması gerçekleştirdi. Uygulama da 2 bin 300 kişinin GBT sorgusu yapıldı, 35 iş yeri denetlendi ve 500 araç kontrol edildi. Denetimlerde aranması olan 32 kişi yakalanırken, evrakları eksik olan 10 araçla ilgili işlem yapılırken ayrıca, 1 otomobilin çalıntı olduğu ve 9 şahsa uyuşturucu kullanmak ve bulundurma suçlamasıyla işlem yapıldı. - AFYONKARAHİSAR

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Karahisar, Hisarcık, Tragger, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber! Bolvadin polisi aranması olan 32 kişiyi yakaladı - Son Dakika


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