BOMBALARIN YAĞDIĞI ZAPORİJYA'DAN 'İNSANİ YARDIM' ÇIĞLIĞI - Son Dakika

UKRAYNA'nın Zaporijya kentinde eşi ve çocuğuyla yaşayan Türkiye Aşçılar Federasyonu Ukrayna Temsilcisi Emrecan Tekin, Rus bombardımanı nedeniyle sığınaklarda kaldıklarını belirterek, bölgeye insani yardım gelmesi gerektiğini söyledi. Tekin, İnsani yardıma çok ihtiyacımız var. Bebek maması, bebek bezi, su, battaniye gerekiyor. Yardımlar genellikle Kiev'e geliyor ancak buraya gelmiyor. Lütfen yardım edin dedi.

Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı askeri harekat sürerken, sıcak noktalardan biri de Zaporijya kenti oldu. Zaporijya'da mahsur kalan Türkiye Aşçılar Federasyonu Ukrayna Temsilcisi Emrecan Tekin, eşi Anastasia ve oğlu Cihangir (2) ile tahliyelerini bekliyor. Tekin ailesi, bu sürede Ukraynalılarla birlikte askerler için yemek yaparken, geceyi de sığınaklarda geçiriyor. Zaporijya şehrinde dün gece yine endişeli geçirilirken, bölgede yaşayanlar sığınakta kaldı.

'GECE AĞIR BOMBARDIMAN YAŞADIK'

Ailesiyle birlikte sığınakta kalan Emrecan Tekin, Siren sesleri geceden beri çalmaya devam ediyor. Gece ağır bir bombardıman yaşadık. Sığınak üzerime çökecek gibi oluyor. Atılan her bombayla toz içinde kalıyoruz. Durumumuz her geçen gün daha da kötüye gidiyor. Yiyecek ve su stokumuz bitmek üzere. Bölgede mahsur kalmış durumdayız. Hava çok soğuk, sular ve gaz kesik. Geceleri elektrikler kesiliyor. Resmen ölüme terk edildik. Acil yardım ve tahliye bekliyoruz dedi.

'HER ŞEY ÇOK KÖTÜ HAL ALIYOR'

Zaporijya şehrine bir an önce insani yardım yapılması gerektiğini söyleyen Tekin, Sovyetler Birliği'nden kalma harabeyi andıran bir sığınakta yaşıyoruz. Başka da yapacak bir şeyimiz yok. Bombardıman sebebiyle sığınağın bazı bölümlerinde taşlar yerinden düşmeye başladı. Zaporijya vatandaşları için her şey çok kötü bir hal alıyor. Üzerimize yağmur gibi bomba yağıyor. İnsanlar çok kötü durumda. Bölgemize insani yardım yapılması gerekiyor. Lütfen Zaporija'ya yardım edin. Bebek maması, bebek bezi, su, battaniye gerekiyor. Yardımlar genellikle Kiev'e geliyor ancak buraya gelmiyor. Lütfen yardım edin diye konuştu. (DHA)