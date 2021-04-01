Son dakika haber | Bombalı saldırıdan kızının kedisi sayesinde kurtulan Vali, teröristi Mardin'de yakalattı - Son Dakika

Son dakika haber | Bombalı saldırıdan kızının kedisi sayesinde kurtulan Vali, teröristi Mardin'de yakalattı

01.04.2021 19:12

Son dakika haberleri: Bombalı saldırıdan kızının kedisi sayesinde kurtulan Vali, teröristi Mardin'de yakalattı Adana'da yaklaşık 5 yıl önce terör örgütü tarafından düzenlenen bombalı saldırıda kızının kedisi sayesinde kurtulan dönemin Adana Valisi şimdiki Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, saldırıyı düzenleyen son...

Bombalı saldırıdan kızının kedisi sayesinde kurtulan Vali, teröristi Mardin'de yakalattı

MARDİN - Adana'da yaklaşık 5 yıl önce terör örgütü tarafından düzenlenen bombalı saldırıda kızının kedisi sayesinde kurtulan dönemin Adana Valisi şimdiki Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, saldırıyı düzenleyen son teröristi görev yaptığı kentte yakalattı.

Adana Valiliği otoparkında 24 Kasım 2016 tarihinde bombalı aracın patlatılması sonucu 2 vatandaş hayatını kaybetmiş, 34 vatandaş da yaralanmıştı. Jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu patlama olayında kullanılan patlayıcıların H.O. isimli örgüt üyesi tarafından temin edilerek olayı gerçekleştiren teröristlere ulaştırıldığı ve eylem aşamasında da yardım ettiği tespit edildi. Ömerli ilçesi Duygulu Mahallesinde ikamet eden H.O.'nun evine jandarma ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. Operasyon sonucu yakalanarak gözaltına alınan H.O.'nun ayrıca PKK/KCK terör örgütüne üye olma suçundan 2 suç kaydı ile arandığı öğrenildi.

Teröristler valiyi 1 ay yakından takip etmiş

Dönemin Adana Valisi olan şimdiki Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, faillerin kendilerini 1 ay kadar yakından takip ettiklerini söyledi. Vali Demirtaş, "Bunun çetelesini çok iyi tutmuşlar. O gün sabah uyandım, üstümü giyindim, tam dışarı çıkacağım saat sabah 08.00'a 10 var. O an kızım, olaydan 4-5 ay önce yavru bir kedi bulmuştu yolun ortasında ona bakmıştı kızım. Kedi büyüdükten sonra kızım o gün sabahleyin bana kediye bir şeyler öğrettiğinden bahsedince, biraz kediyle oyalandım salonda. Bu işlem olurken bombanın patladığını hissettim ve valiliğe doğru gittik. Gittiğimde 2 tane kardeşimizi kaybettiğimizi gördüm. 34 arkadaşımızın yaralandığını gördüm. Gerçekten bu olay bizi çok üzdü. 2 kardeşimize de Allah rahmet eylesin. Buraya göreve geldikten sonra da faillerden bir tanesi sanıyorum en son buydu. Faillerden bir tanesini de burada yakaladık. Patlayıcı maddeyi bulan, hazırlayan ve oraya ulaştıranı yakaladık. Yani adalet yerini bulacaktır, inanıyorum buna" dedi.

Son dakika haber | Bombalı saldırıdan kızının kedisi sayesinde kurtulan Vali, teröristi Mardin'de yakalattı
Son dakika haber | Bombalı saldırıdan kızının kedisi sayesinde kurtulan Vali, teröristi Mardin'de yakalattı
Son dakika haber | Bombalı saldırıdan kızının kedisi sayesinde kurtulan Vali, teröristi Mardin'de yakalattı
Son dakika haber | Bombalı saldırıdan kızının kedisi sayesinde kurtulan Vali, teröristi Mardin'de yakalattı

Mahmut Demirtaş, Mardin, Adana, Terör, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber | Bombalı saldırıdan kızının kedisi sayesinde kurtulan Vali, teröristi Mardin'de yakalattı - Son Dakika


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