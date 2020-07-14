Son dakika haber... Bordür tipi yağmur suyu ızgaralarıyla su baskınlarındaki zarar en aza indirilecek - Son Dakika

Bilecik Belediyesi tarafından kenttin birçok noktasında devam eden altyapı çalışmalar ile olası su baskınları ve aşırı yağışların zararı en az seviyeye çekilmesi planlanırken, kullanılan yeni sistem ve malzemeler ile en etkili ve verimli sonuç alınması hedefleniyor.



Bilecik Belediyesi günümüz teknolojik imkanlarından faydalanılarak, altyapıda ana hatlarda yenileşmeye gidilirken diğer yandan ara arterlerde bulunan eski sistem yağmur suyu hatları yerine yenileri yapılıyor. Gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında Tevfikbey Caddesi, Dedeoğlu, Caddesi, Şerifpaşa Caddesi ve Park 2 Sokak gibi önemli noktalarda kullanılan bordür tipi yağmur suyu ızgaraları ile su baskınları en aza indirilecek. Akış hızı ve eğimin çok olduğu yerlerde su alış hacmini, normal yol üzeri ızgaraların hızından 4 kat daha fazla karşılayan sistem ile esnaf ve vatandaşlarımız ani yağışların vermiş olduğu zararlardan korunacak.Çalışmalarda kullanılan yeni nesil ürünler ile şehrin altyapısının uzun vadede ayakta kalması sağlanacak. - BİLECİK