Gazi Osman Paşa Mahallesi 5425 Sokak'taki bir evden 8 Temmuz günü kötü kokular gelmesi üzerine binadakiler polise haber verdi. İhbarla adrese gelen ekipler, girdikleri dairede bir süre önce cezaevinden izinli olarak çıkan Tugay Bekdemir'in cesediyle karşılaştı. Elbiseleri çıkartılan Bekdemir'in bacağından kesici-delici alet izlerine rastladı. 3 gün önce öldürüldüğü değerlendirilen, Bekdemir'in cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu 'ndaki otopsinin ardından toprağa verildi.

İZMİR'in Bornova ilçesinde, kötü koku ihbarıyla polis ekiplerinin girdiği dairede cesedi bulunan Tugay Bekdemir'in (28) ölümüyle ilgili gözaltına alınan 2 şüpheliden Doğukan Kuru tutuklandı, İlayda K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Suçunu itiraf eden Kuru, Bekdemir'i, İlayda K.'ye laf attığı için öldürdüğünü söyledi.

Kaynak: DHA

Doğukan, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haber | Bornova'daki cinayete 1 tutuklama - Son Dakika

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