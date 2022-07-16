Son dakika haber | Bornova'daki cinayete 1 tutuklama - Son Dakika
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Son dakika haber | Bornova'daki cinayete 1 tutuklama

16.07.2022 14:34
Son dakika haber | Bornova'daki cinayete 1 tutuklama

Son dakika gelişmesine göre İZMİR'in Bornova ilçesinde, kötü koku ihbarıyla polis ekiplerinin girdiği dairede cesedi bulunan Tugay Bekdemir'in (28) ölümüyle ilgili gözaltına alınan 2 şüpheliden Doğukan Kuru tutuklandı, İlayda K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İZMİR'in Bornova ilçesinde, kötü koku ihbarıyla polis ekiplerinin girdiği dairede cesedi bulunan Tugay Bekdemir'in (28) ölümüyle ilgili gözaltına alınan 2 şüpheliden Doğukan Kuru tutuklandı, İlayda K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Suçunu itiraf eden Kuru, Bekdemir'i, İlayda K.'ye laf attığı için öldürdüğünü söyledi.

Gazi Osman Paşa Mahallesi 5425 Sokak'taki bir evden 8 Temmuz günü kötü kokular gelmesi üzerine binadakiler polise haber verdi. İhbarla adrese gelen ekipler, girdikleri dairede bir süre önce cezaevinden izinli olarak çıkan Tugay Bekdemir'in cesediyle karşılaştı. Elbiseleri çıkartılan Bekdemir'in bacağından kesici-delici alet izlerine rastladı. 3 gün önce öldürüldüğü değerlendirilen, Bekdemir'in cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından toprağa verildi.

Tugay Bekdemir'i ölümüne neden olan kesici-delici aletin evde bulunamaması üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, cinayet şüphesiyle çalışma başlattı. Ekipler, evin çevresindeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Bekdemir'in en son Doğukan Kuru ve İlayda K. ile görüştüğü tespit edildi. Polis, şüphelilerin Kemalpaşa Mahallesi 7058 Sokak'ta bir evde saklandığı bilgisine ulaştı. Adrese baskın yapan polis, 2 şüpheliyi otomobille kaçmaya çalışırken yakaladı.Şüpheliler, polisteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Kuru, adliyedeki ifadesinde suçunu itiraf edip, Bekdemir'i, İlayda K.'ye laf attığı için öldürdüğünü belirtti.İlayda K. de ifadesinde Bekdemir'i Kuru'nun öldürdüğünü söyledi.

İşlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Doğukan Kuru tutuklanırken, İlayda K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


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Kaynak: DHA

Doğukan, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Bornova'daki cinayete 1 tutuklama - Son Dakika

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