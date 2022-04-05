Borodyanka'nın son hali savaşın acı izlerini taşıyor - Son Dakika
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Borodyanka'nın son hali savaşın acı izlerini taşıyor

05.04.2022 11:51

Ukrayna'nın Kiev bölgesinde yer alan Borodyanka'nın son hali görüntülendi.

Ukrayna'nın Kiev bölgesinde yer alan Borodyanka'nın son hali görüntülendi.

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş 41. günde devam ediyor. Ukrayna'nın başkenti Kiev'e 50 kilometre mesafede yer alan ve Rus ordusundan temizlenen Borodyanka'nın son hali, savaşın acı izlerini taşıyor. Saldırıların ardından sivillerin yaşadığı binalar kullanılamaz hale gelirken, iş yerlerinde de büyük hasar oluştu. Yolların ise imha edilen tankların enkazıyla dolu olduğu görüldü.

İHA)

Borodyanka'nın son hali savaşın acı izlerini taşıyor
Borodyanka'nın son hali savaşın acı izlerini taşıyor
Borodyanka'nın son hali savaşın acı izlerini taşıyor

YORUMLAR
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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Borodyanka'nın son hali savaşın acı izlerini taşıyor - Son Dakika


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