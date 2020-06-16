Son dakika haber: Borsa güne yükselişle başladı - Son Dakika

Son dakika haber: Borsa güne yükselişle başladı

Son dakika haberleri... Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 1,22 artışla 110.897,64 puana yükseldi.

Son dakika haber: Borsa güne yükselişle başladı, System.String[]

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 1,22 artışla 110.897,64 puana yükseldi.

Açılışta BIST 100 endeksi, 1.341,69 puan ve yüzde 1,22 değer kazanarak 110.897,64 puana çıktı.


Bankacılık endeksi yüzde 1,56 ve holding endeksi yüzde 1,07 yükseliş kaydetti. Tüm sektör endeksleri güne yükselişle başlarken, en fazla kazandıran yüzde 2,20 ile inşaat oldu.

Dün Avrupa borsalarına paralel satıcılı bir seyir izlenen Borsa İstanbul'da, yüzde 0,25 değer kaybeden BIST 100 endeksi, günü 109.555,95 puandan tamamladı.

Analistler, yeni tip koronavirüs salgınında, özellikle Çin'in başkenti Pekin'de görülen yeni vakalar nedeniyle artan ikinci dalga endişelerinin devam ettiğini kaydederek, ABD Merkez Bankası (Fed) başta olmak üzere merkez bankalarının destekleyici adımlarının piyasalardaki havayı pozitife çevirdiğini söyledi.

Fed, dün akşam yaptığı açıklamada, İkincil Piyasa Kurumsal Kredi Tesisi (SMCCF) kapsamında şirket tahvili alacağını belirtirken, bugün beklentiler doğrultusunda faizlerde değişikliğe gitmeyen Japonya Merkez Bankası da şirketlerin finansmanı için daha fazla destek sağlanacağını bildirdi.

Bugün Fed Başkanı Jerome Powell'ın Kongre'de yapacağı konuşmanın yanı sıra ABD'de sanayi üretimi ve Almanya'da ZEW ekonomik görünüm endekslerinin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 110.000 puanın üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda yükselişin ivme kazanabileceğini ve kısa vadede 116.000 direncinin gündeme gelebileceğini vurguladı.

Borsa İstanbul, Fed, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.06.2020 10:01 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haber: Borsa güne yükselişle başladı - Son Dakika Ekonomi

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