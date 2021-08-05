Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 1,27 değer kazanarak günü 1.431,78 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 17,97 puan artarken, toplam işlem hacmi 16,8 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 1,64, holding endeksi yüzde 0,72 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,94 ile madencilik, en çok kaybettiren ise yüzde 1,34 ile spor oldu.

Analistler, makro ekonomik verilerden gelen karışık sinyaller ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında yayılmaya devam eden delta varyantının küresel bazda risk iştahını azalttığını, para politikaların ilişkin belirsizliklerin de devam ettiğini söyledi.

Yarın yurt içinde Hazine nakit dengesi ve piyasa katılımcıları anketi, yurt dışında ise ABD'de açıklanacak istihdam raporu başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.440 puanın direnç, 1.390 ve 1.370 seviyelerinin destek konumunda bulunduğunu bildirdi.