Son dakika haber: Borsa şirketlerinin piyasa değeri
Son dakika ekonomi haberi: Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 328 milyar lira olarak hesaplandı.
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 328 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Koç Holding
|44.276.779.953
|1,11
|Bim Mağazalar
|41.684.280.000
|8,91
|ASELSAN
|36.822.000.000
|2,55
|Enka İnşaat
|36.344.000.000
|0,91
|Turkcell
|36.080.000.000
|1,93
|Garanti Bankası
|35.784.000.000
|0,65
|Akbank
|32.084.000.000
|0,60
|Ereğli Demir Çelik
|29.575.000.000
|0,88
|Türk Telekom
|27.230.000.000
|2,74
| Ford Otosan
|24.932.155.500
|6,21
| İş Bankası (C)
|24.884.834.100
|0,43
|Tüpraş
|22.537.728.000
|2,12
|Vakıflar Bankası
|20.856.024.096
|0,62
|Yapı ve Kredi Bankası
|20.610.805.133
|0,49
| İskenderun Demir Çelik
|20.416.000.000
|1,14
|Sabancı Holding
|18.894.140.401
|0,58
|Türk Hava Yolları
|17.360.400.000
|0,42
|Halkbank
|15.955.856.643
|0,48
| Koza Altın
|12.444.000.000
|2,02
|Anadolu Efes
|12.315.789.470
|1,05
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi: 22.06.2020 06:55 Kaynak: AA
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