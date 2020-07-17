Son dakika haber! Borsa şirketlerinin piyasa değeri
Son dakika haberi: Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 388 milyar lira oldu.
Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 388 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Koç Holding
|44.479.651.797
|1,11
|Bim Mağazalar
|43.141.560.000
|9,22
|Aselsan
|37.323.600.000
|2,59
|Turkcell
|35.882.000.000
|1,92
|Enka İnşaat
|35.840.000.000
|0,90
|Garanti Bankası
|33.474.000.000
|0,61
|Ereğli Demir Çelik
|30.765.000.000
|0,92
|Akbank
|30.316.000.000
|0,56
|Türk Telekom
|28.350.000.000
|2,85
| Ford Otosan
|27.897.345.000
|6,94
| İş Bankası (C)
|24.029.839.800
|0,41
|Tüpraş
|21.811.512.320
|2,05
| İskenderun Demir Çelik
|21.344.000.000
|1,19
|Yapı ve Kredi Bank.
|19.935.041.030
|0,48
|Sabancı Holding
|19.465.453.502
|0,59
|Vakıflar Bankası
|19.450.000.000
|0,58
|Türk Hava Yolları
|16.491.000.000
|0,40
|T. Halk Bankası
|15.015.821.678
|0,46
|Arçelik
|14.257.865.126
|1,45
|Şişe Cam
|13.927.500.000
|0,96
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi: 17.07.2020 13:23 Kaynak: AA
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