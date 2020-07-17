Son dakika haber! Borsa şirketlerinin piyasa değeri - Son Dakika

Son dakika haber! Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Son dakika haberi: Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 388 milyar lira oldu.

Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 388 milyar lira oldu.

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BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD
Koç Holding 44.479.651.797 1,11
Bim Mağazalar 43.141.560.000 9,22
Aselsan 37.323.600.000 2,59
Turkcell 35.882.000.000 1,92
Enka İnşaat 35.840.000.000 0,90
Garanti Bankası 33.474.000.000 0,61
Ereğli Demir Çelik 30.765.000.000 0,92
Akbank 30.316.000.000 0,56
Türk Telekom 28.350.000.000 2,85
Ford Otosan 27.897.345.000 6,94
İş Bankası (C) 24.029.839.800 0,41
Tüpraş 21.811.512.320 2,05
İskenderun Demir Çelik 21.344.000.000 1,19
Yapı ve Kredi Bank. 19.935.041.030 0,48
Sabancı Holding 19.465.453.502 0,59
Vakıflar Bankası 19.450.000.000 0,58
Türk Hava Yolları 16.491.000.000 0,40
T. Halk Bankası 15.015.821.678 0,46
Arçelik 14.257.865.126 1,45
Şişe Cam 13.927.500.000 0,96

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Koç Holding, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2020 13:23 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haber! Borsa şirketlerinin piyasa değeri - Son Dakika Ekonomi
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