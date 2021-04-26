Son dakika haber! Borsada değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 12 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) Değer kaybeden 12 hisse
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Fenerbahçe Futbol
|30,32
|33,68
|-9,98
|Odaş Elektrik
|2,51
|2,60
|-3,46
|Jantsa Jant Sanayi
|704,00
|720,00
|-2,22
|Vestel
|29,92
|30,26
|-1,12
|İndeks Bilgisayar
|7,00
|7,06
|-0,85
|Otokar
|320,40
|322,90
|-0,77
|Alarko Holding
|9,64
|9,71
|-0,72
|Coca Cola İçecek
|70,65
|70,90
|-0,35
|Tüpraş
|86,25
|86,50
|-0,29
|İş Bankası (C)
|4,85
|4,86
|-0,21
|Yataş
|15,88
|15,90
|-0,13
|Şok Marketler Ticaret
|12,28
|12,29
|-0,08
Kaynak: AA
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