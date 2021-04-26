Son dakika haber! Borsada değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 12 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kaybeden 12 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Fenerbahçe Futbol 30,32 33,68 -9,98 Odaş Elektrik 2,51 2,60 -3,46 Jantsa Jant Sanayi 704,00 720,00 -2,22 Vestel 29,92 30,26 -1,12 İndeks Bilgisayar 7,00 7,06 -0,85 Otokar 320,40 322,90 -0,77 Alarko Holding 9,64 9,71 -0,72 Coca Cola İçecek 70,65 70,90 -0,35 Tüpraş 86,25 86,50 -0,29 İş Bankası (C) 4,85 4,86 -0,21 Yataş 15,88 15,90 -0,13 Şok Marketler Ticaret 12,28 12,29 -0,08 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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