Son dakika haber: Borsada değer kazanan hisseler
Son dakika ekonomi haberi: Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 14 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) Değer kazanan 14 hisse Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Karsan Otomotiv 3,29 3,06 7,52 Deva Holding 22,58 21,10...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 14 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) Değer kazanan 14 hisse
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Karsan Otomotiv
|3,29
|3,06
|7,52
|Deva Holding
|22,58
|21,10
|7,01
|Çimsa
|12,50
|11,72
|6,66
|Enka İnşaat
|6,77
|6,53
|3,68
|Mavi Giyim
|41,48
|40,60
|2,17
|Klimasan Klima
|14,15
|13,85
|2,17
| Selçuk Ecza Deposu
|8,60
|8,46
|1,65
|Tekfen Holding
|14,74
|14,58
|1,10
|Tüpraş
|78,40
|77,75
|0,84
|Ereğli Demir Çelik
|8,65
|8,58
|0,82
| Ford Otosan
|90,85
|90,45
|0,44
| Coca Cola İçecek
|45,48
|45,30
|0,40
|Bim Mağazalar
|67,45
|67,20
|0,37
|Eczacıbaşı İlaç
|5,89
|5,87
|0,34
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi: 13.08.2020 18:47
Kaynak: AA
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