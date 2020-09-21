Son dakika haber: Borsada değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 13 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) Değer kazanan 13 hisse
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Şişe Cam
|6,55
|6,39
|2,50
|Çemtaş
|12,42
|12,13
|2,39
|Anadolu Cam
|5,68
|5,56
|2,16
|Alkim Kimya
|14,29
|14,02
|1,93
|Trakya Cam
|4,33
|4,25
|1,88
|Soda Sanayii
|7,44
|7,31
|1,78
|Turkcell
|14,69
|14,50
|1,31
|Eczacıbaşı İlaç
|6,67
|6,62
|0,76
|Netaş Telekomünikasyon
|16,15
|16,03
|0,75
|Aksa
|6,90
|6,85
|0,73
|Enerjisa Enerji
|8,74
|8,70
|0,46
|Karel Elektronik
|16,76
|16,74
|0,12
|Sasa Polyester
|16,91
|16,90
|0,06
Haber Yayın Tarihi: 21.09.2020 18:53 - Kaynak: AA
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