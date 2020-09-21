Son dakika haber: Borsada değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 13 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kazanan 13 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Şişe Cam 6,55 6,39 2,50 Çemtaş 12,42 12,13 2,39 Anadolu Cam 5,68 5,56 2,16 Alkim Kimya 14,29 14,02 1,93 Trakya Cam 4,33 4,25 1,88 Soda Sanayii 7,44 7,31 1,78 Turkcell 14,69 14,50 1,31 Eczacıbaşı İlaç 6,67 6,62 0,76 Netaş Telekomünikasyon 16,15 16,03 0,75 Aksa 6,90 6,85 0,73 Enerjisa Enerji 8,74 8,70 0,46 Karel Elektronik 16,76 16,74 0,12 Sasa Polyester 16,91 16,90 0,06 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Son Dakika

Türkiye'den Avrupa Birliği'ne yaptırım tepkisi: Bizim nazarımızda hiçbir değeri yoktur

Feci kaza sonrası LPG'li araç bomba gibi patladı: 3 kişi yanarak öldü

Rıdvan Dilmen'den gündemi sarsacak sözler: Bunlar FETÖ'cü, defolun gidin bu ülkeden

Meteoroloji, 17 ilimiz için sağanak yağış uyarısında bulundu

Berber dükkanında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti

Dünyaca ünlü model Heidi Klum, havuz başında üstsüz güneşlendi

Son Dakika: Kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni koronavirüs tedbirlerini madde madde sıraladı

Güzel sunucu Jama'nın muhtemel G.Saray-Rangers maçı öncesi yaptığı formalı paylaşım ülkeyi karıştırdı