Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Kapanış
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|İhlas Gayrimenkul
|1,05
|1,13
|-7,08
|Emlak Konut GMYO
|1,94
|2,05
|-5,37
|Çemaş Döküm
|1,16
|1,22
|-4,92
|Konya Çimento
|792,10
|832,30
|-4,83
|TAV Havalimanları
|24,94
|26,20
|-4,81
|Eczacıbaşı Yatırım
|36,88
|38,74
|-4,80
|Pegasus
|73,55
|77,25
|-4,79
|Odaş Elektrik
|1,81
|1,90
|-4,74
|İş GMYO
|1,91
|2,00
|-4,50
|Bursa Çimento
|3,46
|3,62
|-4,42
|Fenerbahçe Futbol
|37,28
|39,00
|-4,41
|Net Holding
|4,16
|4,35
|-4,37
|Parsan
|28,42
|29,70
|-4,31
|Deva Holding
|24,20
|25,28
|-4,27
|Torunlar GMYO
|2,99
|3,12
|-4,17
|İş Yatırım Menkul Değerler
|13,60
|14,18
|-4,09
|Gözde Girişim
|5,51
|5,74
|-4,01
|Kartonsan
|53,00
|55,20
|-3,99
|Selçuk Ecza Deposu
|8,55
|8,90
|-3,93
|Verusa Holding
|46,80
|48,60
|-3,70
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Son dakika haberi! Borsada en çok değer kaybeden hisseler - Son Dakika Ekonomi