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Son dakika haberi! Borsada en çok değer kaybeden hisseler - Son Dakika

Son dakika haberi! Borsada en çok değer kaybeden hisseler

28.06.2021 18:42
Son dakika haberi! Borsada en çok değer kaybeden hisseler, System.String[]

Son dakika gelişmesine göre Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20Son KapanışÖnceki KapanışDeğişim (%)İhlas Gayrimenkul1,051,13-7,08Emlak Konut...

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20Son KapanışÖnceki KapanışDeğişim (%)
İhlas Gayrimenkul1,051,13-7,08
Emlak Konut GMYO1,942,05-5,37
Çemaş Döküm1,161,22-4,92
Konya Çimento792,10832,30-4,83
TAV Havalimanları24,9426,20-4,81
Eczacıbaşı Yatırım36,8838,74-4,80
Pegasus73,5577,25-4,79
Odaş Elektrik1,811,90-4,74
İş GMYO1,912,00-4,50
Bursa Çimento3,463,62-4,42
Fenerbahçe Futbol37,2839,00-4,41
Net Holding4,164,35-4,37
Parsan28,4229,70-4,31
Deva Holding24,2025,28-4,27
Torunlar GMYO2,993,12-4,17
İş Yatırım Menkul Değerler13,6014,18-4,09
Gözde Girişim5,515,74-4,01
Kartonsan53,0055,20-3,99
Selçuk Ecza Deposu8,558,90-3,93
Verusa Holding46,8048,60-3,70
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Nuh Çimento, Kerevitaş, Alarko, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberi! Borsada en çok değer kaybeden hisseler - Son Dakika Ekonomi


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