Son dakika haber! Borsada en çok değer kaybeden hisseler
Son dakika ekonomi haberi... Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) GSD Holding 2,27 2,36 -3,81 Kartonsan 609,20 625,90 -2,67 ...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|GSD Holding
|2,27
|2,36
|-3,81
|Kartonsan
|609,20
|625,90
|-2,67
|Karsan Otomotiv
|2,77
|2,84
|-2,46
| Koza Madencilik
|13,41
|13,73
|-2,33
|Bim Mağazalar
|68,65
|70,05
|-2,00
|Garanti Bankası
|7,14
|7,28
|-1,92
|Otokar
|137,80
|140,50
|-1,92
|Bizim Mağazaları
|14,94
|15,23
|-1,90
|İş GMYO
|1,77
|1,80
|-1,67
|Koç Holding
|15,47
|15,72
|-1,59
|Sabancı Holding
|8,11
|8,24
|-1,58
|Pegasus
|46,90
|47,64
|-1,55
|Akbank
|5,08
|5,16
|-1,55
|Koza Altın
|83,00
|84,30
|-1,54
| Doğuş Otomotiv
|15,98
|16,23
|-1,54
|Mavi Giyim
|38,70
|39,30
|-1,53
| Coca Cola İçecek
|44,28
|44,96
|-1,51
|Emlak Konut GMYO
|2,03
|2,06
|-1,46
|Deva Holding
|19,78
|20,06
|-1,40
|Alkim Kimya
|12,70
|12,87
|-1,32
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi: 20.08.2020 18:39
Kaynak: AA
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