Son dakika haber! Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) GSD Holding 2,27 2,36 -3,81 Kartonsan 609,20 625,90 -2,67 Karsan Otomotiv 2,77 2,84 -2,46 Koza Madencilik 13,41 13,73 -2,33 Bim Mağazalar 68,65 70,05 -2,00 Garanti Bankası 7,14 7,28 -1,92 Otokar 137,80 140,50 -1,92 Bizim Mağazaları 14,94 15,23 -1,90 İş GMYO 1,77 1,80 -1,67 Koç Holding 15,47 15,72 -1,59 Sabancı Holding 8,11 8,24 -1,58 Pegasus 46,90 47,64 -1,55 Akbank 5,08 5,16 -1,55 Koza Altın 83,00 84,30 -1,54 Doğuş Otomotiv 15,98 16,23 -1,54 Mavi Giyim 38,70 39,30 -1,53 Coca Cola İçecek 44,28 44,96 -1,51 Emlak Konut GMYO 2,03 2,06 -1,46 Deva Holding 19,78 20,06 -1,40 Alkim Kimya 12,70 12,87 -1,32

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)