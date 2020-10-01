Son dakika haber: Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Çimsa
|13,52
|14,70
|-8,03
|Şişe Cam
|6,91
|7,27
|-5,02
|Pınar Et ve Un
|25,18
|26,50
|-4,98
|Kerevitaş Gıda
|5,71
|5,98
|-4,52
|ASELSAN
|18,53
|19,32
|-4,09
|Akiş GMYO
|3,32
|3,46
|-4,05
|Logo Yazılım
|94,85
|98,00
|-3,21
|Eczacıbaşı İlaç
|6,79
|7,00
|-3,00
|Arçelik
|24,06
|24,80
|-2,98
|Halk GMYO
|2,33
|2,39
|-2,51
|İndeks Bilgisayar
|16,78
|17,20
|-2,44
|Borusan Mannesmann
|15,05
|15,41
|-2,34
|Kartonsan
|692,70
|709,20
|-2,33
|Tat Gıda
|11,25
|11,50
|-2,17
|Albaraka Türk
|1,49
|1,52
|-1,97
|Şekerbank
|1,57
|1,60
|-1,88
|Odaş Elektrik
|2,79
|2,84
|-1,76
|Enka İnşaat
|6,92
|7,04
|-1,70
|Torunlar GMYO
|3,61
|3,67
|-1,63
|Selçuk Ecza Deposu
|8,44
|8,58
|-1,63
Haber Yayın Tarihi: 01.10.2020 19:03 - Kaynak: AA
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