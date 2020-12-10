Son dakika haber! Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Selçuk Ecza Deposu 16,42 17,98 -8,68 Gözde Girişim 6,91 7,12 -2,95 Akçansa 14,34 14,71 -2,52 MLP Sağlık 18,85 19,30 -2,33 Doğan Holding 3,05 3,12 -2,24 İş Yatırım Menkul Değerler 14,04 14,32 -1,96 İş GMYO 2,09 2,13 -1,88 Alarko Holding 6,81 6,94 -1,87 GSD Holding 2,28 2,32 -1,72 Akiş GMYO 3,70 3,76 -1,60 Emlak Konut GMYO 2,02 2,05 -1,46 Doğuş Otomotiv 27,78 28,18 -1,42 Karel Elektronik 19,92 20,20 -1,39 Sasa Polyester 19,96 20,24 -1,38 DO-CO 500,00 507,00 -1,38 Bursa Çimento 8,80 8,92 -1,35 Alarko GMYO 19,78 20,04 -1,30 TAV Havalimanları 20,34 20,58 -1,17 Türk Telekom 7,82 7,91 -1,14 Eczacıbaşı İlaç 7,10 7,18 -1,11 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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