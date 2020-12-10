Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Selçuk Ecza Deposu
|16,42
|17,98
|-8,68
|Gözde Girişim
|6,91
|7,12
|-2,95
|Akçansa
|14,34
|14,71
|-2,52
|MLP Sağlık
|18,85
|19,30
|-2,33
|Doğan Holding
|3,05
|3,12
|-2,24
|İş Yatırım Menkul Değerler
|14,04
|14,32
|-1,96
|İş GMYO
|2,09
|2,13
|-1,88
|Alarko Holding
|6,81
|6,94
|-1,87
|GSD Holding
|2,28
|2,32
|-1,72
|Akiş GMYO
|3,70
|3,76
|-1,60
|Emlak Konut GMYO
|2,02
|2,05
|-1,46
|Doğuş Otomotiv
|27,78
|28,18
|-1,42
|Karel Elektronik
|19,92
|20,20
|-1,39
|Sasa Polyester
|19,96
|20,24
|-1,38
|DO-CO
|500,00
|507,00
|-1,38
|Bursa Çimento
|8,80
|8,92
|-1,35
|Alarko GMYO
|19,78
|20,04
|-1,30
|TAV Havalimanları
|20,34
|20,58
|-1,17
|Türk Telekom
|7,82
|7,91
|-1,14
|Eczacıbaşı İlaç
|7,10
|7,18
|-1,11
- Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Son dakika haber! Borsada en çok değer kaybeden hisseler - Son Dakika Ekonomi