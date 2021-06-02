Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Kapanış
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Bera Holding
|23,38
|24,74
|-5,50
|Mavi Giyim
|49,90
|51,45
|-3,01
|Konya Çimento
|852,00
|874,10
|-2,53
|Jantsa Jant Sanayi
|85,55
|87,65
|-2,40
|MLP Sağlık
|22,60
|23,10
|-2,16
|Bagfaş
|22,98
|23,46
|-2,05
|Selçuk Ecza Deposu
|8,87
|9,04
|-1,88
|Kordsa Teknik Tekstil
|22,68
|23,10
|-1,82
|Kardemir (D)
|7,81
|7,95
|-1,76
|Bim Mağazalar
|62,95
|64,05
|-1,72
|Eczacıbaşı İlaç
|6,26
|6,36
|-1,57
|Ege Gübre
|197,10
|200,20
|-1,55
|İş Yatırım Menkul Değerler
|16,12
|16,37
|-1,53
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|7,13
|7,24
|-1,52
|Aksa
|16,09
|16,33
|-1,47
|Türkiye Sigorta
|5,25
|5,32
|-1,32
|Deva Holding
|25,50
|25,84
|-1,32
|Good-Year
|7,05
|7,14
|-1,26
|Yataş
|15,36
|15,55
|-1,22
|Tekfen Holding
|15,18
|15,36
|-1,17
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Son dakika haber! Borsada en çok değer kaybeden hisseler - Son Dakika Ekonomi