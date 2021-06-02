Son dakika haber! Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Kapanış Önceki Kapanış Değişim (%) Bera Holding 23,38 24,74 -5,50 Mavi Giyim 49,90 51,45 -3,01 Konya Çimento 852,00 874,10 -2,53 Jantsa Jant Sanayi 85,55 87,65 -2,40 MLP Sağlık 22,60 23,10 -2,16 Bagfaş 22,98 23,46 -2,05 Selçuk Ecza Deposu 8,87 9,04 -1,88 Kordsa Teknik Tekstil 22,68 23,10 -1,82 Kardemir (D) 7,81 7,95 -1,76 Bim Mağazalar 62,95 64,05 -1,72 Eczacıbaşı İlaç 6,26 6,36 -1,57 Ege Gübre 197,10 200,20 -1,55 İş Yatırım Menkul Değerler 16,12 16,37 -1,53 Teknosa İç ve Dış Ticaret 7,13 7,24 -1,52 Aksa 16,09 16,33 -1,47 Türkiye Sigorta 5,25 5,32 -1,32 Deva Holding 25,50 25,84 -1,32 Good-Year 7,05 7,14 -1,26 Yataş 15,36 15,55 -1,22 Tekfen Holding 15,18 15,36 -1,17 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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