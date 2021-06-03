Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Kapanış
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|İhlas Gayrimenkul
|1,14
|1,07
|6,54
|TAV Havalimanları
|25,22
|23,94
|5,35
|Nuh Çimento
|47,98
|45,66
|5,08
|İhlas Holding
|0,62
|0,60
|3,33
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|7,36
|7,13
|3,23
|Şişe Cam
|8,03
|7,81
|2,82
|Good-Year
|7,24
|7,05
|2,70
|Türk Hava Yolları
|13,99
|13,65
|2,49
|Sabancı Holding
|9,34
|9,12
|2,41
|Bagfaş
|23,52
|22,98
|2,35
|Halk GMYO
|3,05
|2,98
|2,35
|Tüpraş
|103,00
|101,50
|1,48
|Türk Traktör
|183,80
|181,30
|1,38
|Net Holding
|5,25
|5,18
|1,35
|Tofaş Oto Fabrikası
|30,14
|29,74
|1,34
|Halkbank
|4,68
|4,63
|1,08
|Koç Holding
|18,90
|18,70
|1,07
|Ülker Bisküvi
|21,86
|21,68
|0,83
|Ege Endüstri
|1.247,00
|1.237,80
|0,74
|Kartonsan
|57,55
|57,20
|0,61
Kaynak: AA
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