Son dakika haber! Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Bera Holding 16,93 18,81 -9,99 Kardemir (D) 6,79 7,17 -5,30 Ege Gübre 166,50 175,30 -5,02 Ereğli Demir Çelik 17,79 18,71 -4,92 Halk GMYO 2,59 2,71 -4,43 GSD Holding 1,96 2,05 -4,39 Türkiye Sigorta 4,94 5,16 -4,26 İhlas Gayrimenkul 1,16 1,21 -4,13 Fenerbahçe Futbol 36,94 38,52 -4,10 Doğuş Otomotiv 22,38 23,30 -3,95 Tofaş Oto. Fab. 28,90 30,06 -3,86 Verusa Holding 48,04 49,90 -3,73 Çimsa 22,90 23,78 -3,70 Parsan 29,62 30,72 -3,58 Borusan Mannesmann 23,06 23,88 -3,43 Kervan Gıda 15,25 15,77 -3,30 Arçelik 29,20 30,18 -3,25 Tat Gıda 8,08 8,35 -3,23 Karsan Otomotiv 3,53 3,64 -3,02 Hektaş 7,86 8,10 -2,96 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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