Son dakika haber... Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Bera Holding
|12,69
|14,09
|-9,94
|Gübre Fabrik.
|54,35
|57,80
|-5,97
|Aksa
|15,31
|15,99
|-4,25
|Sasa Polyester
|29,32
|30,62
|-4,25
|Net Holding
|4,35
|4,53
|-3,97
|Esenboğa Elektrik
|28,90
|30,08
|-3,92
|Otokar
|285,60
|296,90
|-3,81
|Ege Gübre
|179,10
|185,40
|-3,40
|Emlak Konut GMYO
|2,05
|2,12
|-3,30
|T. Halk Bankası
|5,08
|5,24
|-3,05
|T.S.K.B.
|1,31
|1,35
|-2,96
|Bursa Çimento
|3,62
|3,73
|-2,95
|Netaş Telekom.
|20,70
|21,32
|-2,91
|Ford Otosan
|167,30
|172,10
|-2,79
|Çimsa
|21,86
|22,48
|-2,76
|TAV Havalimanları
|26,20
|26,94
|-2,75
|Verusa Holding
|48,60
|49,86
|-2,53
|Akiş GMYO
|1,94
|1,99
|-2,51
|Pegasus
|77,25
|79,20
|-2,46
|Ülker Bisküvi
|21,42
|21,96
|-2,46
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????????????(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA
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