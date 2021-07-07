Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Kapanış
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Konya Çimento
|957,00
|900,00
|6,33
|Fenerbahçe Futbol
|38,80
|36,56
|6,13
|Logo Yazılım
|36,82
|34,80
|5,80
|Kardemir (D)
|7,15
|6,92
|3,32
|Migros Ticaret
|34,38
|33,44
|2,81
|Yapı ve Kredi Bankası
|2,28
|2,22
|2,70
|TAV Havalimanları
|25,70
|25,04
|2,64
|Odaş Elektrik
|2,02
|1,97
|2,54
|Petkim
|5,36
|5,23
|2,49
|Torunlar GMYO
|3,11
|3,04
|2,30
|İş GMYO
|1,92
|1,88
|2,13
|Zorlu Enerji
|1,94
|1,90
|2,11
|Ford Otosan
|173,60
|170,10
|2,06
|Alarko Holding
|9,46
|9,28
|1,94
|İhlas Holding
|0,59
|0,58
|1,72
|Ege Endüstri
|1.300,00
|1.280,00
|1,56
|Çemtaş
|13,38
|13,18
|1,52
|Selçuk Ecza Deposu
|8,56
|8,44
|1,42
|Aksa
|15,85
|15,63
|1,41
|Arçelik
|33,24
|32,78
|1,40
Kaynak: AA
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