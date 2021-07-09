Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Kapanış
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Erbosan
|133,80
|121,70
|9,94
|Konya Çimento
|968,00
|925,50
|4,59
|Çimsa
|22,76
|21,94
|3,74
|Deva Holding
|25,46
|24,62
|3,41
|Ereğli Demir Çelik
|18,05
|17,56
|2,79
|Albaraka Türk
|1,52
|1,49
|2,01
|Kardemir (D)
|7,22
|7,08
|1,98
|Petkim
|5,44
|5,34
|1,87
|Karsan Otomotiv
|3,84
|3,77
|1,86
|Brisa
|21,88
|21,50
|1,77
|Bim Mağazalar
|63,25
|62,35
|1,44
|Tüpraş
|96,60
|95,25
|1,42
|Yapı ve Kredi Bankası
|2,28
|2,25
|1,33
|Global Yatırım Holding
|3,15
|3,11
|1,29
|Jantsa Jant Sanayi
|75,10
|74,15
|1,28
|Doğuş Otomotiv
|26,66
|26,36
|1,14
|Migros Ticaret
|33,82
|33,46
|1,08
|Türkiye Sigorta
|4,79
|4,74
|1,05
|Türk Traktör
|170,50
|168,90
|0,95
|Kervan Gıda
|16,12
|15,97
|0,94
Kaynak: AA
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