Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Bera Holding
|11,50
|11,01
|4,45
|Şok Marketler Ticaret
|11,65
|11,29
|3,19
|RTA Laboratuvarları
|20,68
|20,18
|2,48
|Vestel
|32,10
|31,48
|1,97
|Selçuk Ecza Deposu
|8,21
|8,08
|1,61
|Erbosan
|142,10
|140,00
|1,50
|Vestel Beyaz Eşya
|46,38
|45,80
|1,27
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|6,82
|6,74
|1,19
|Ege Endüstri
|1.294,00
|1.280,00
|1,09
|Karsan Otomotiv
|3,77
|3,73
|1,07
|Ülker Bisküvi
|20,02
|19,82
|1,01
|Torunlar GMYO
|3,31
|3,28
|0,91
|Kerevitaş Gıda
|4,42
|4,38
|0,91
|Logo Yazılım
|37,90
|37,58
|0,85
|İndeks Bilgisayar
|6,03
|5,98
|0,84
|Coca Cola İçecek
|81,15
|80,60
|0,68
|Alkim Kimya
|15,03
|14,94
|0,60
|Odaş Elektrik
|1,85
|1,84
|0,54
|Otokar
|270,20
|269,10
|0,41
|Hektaş
|7,65
|7,62
|0,39
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Son dakika haberleri! Borsada en çok değer kazanan hisseler - Son Dakika Ekonomi