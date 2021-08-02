Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|İş Fin.Kir.
|3,17
|2,89
|9,69
|Hektaş
|8,59
|8,05
|6,71
|Oyak Çimento
|6,71
|6,44
|4,19
|Jantsa Jant Sanayi
|73,65
|71,05
|3,66
|MLP Sağlık
|23,30
|22,50
|3,56
|Aselsan
|16,04
|15,51
|3,42
|Hedef Girişim
|2,85
|2,76
|3,26
|Otokar
|301,00
|291,50
|3,26
|Türkiye Sigorta
|4,82
|4,67
|3,21
|Tofaş Oto. Fab.
|33,82
|32,78
|3,17
|Borusan Yat. Paz.
|306,10
|297,00
|3,06
|Deva Holding
|26,20
|25,50
|2,75
|Fenerbahçe Futbol
|37,28
|36,36
|2,53
|Afyon Çimento
|3,85
|3,76
|2,39
|Galatasaray Sportif
|3,88
|3,79
|2,37
|Doğuş Otomotiv
|26,16
|25,56
|2,35
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|7,23
|7,07
|2,26
|Alarko Holding
|9,64
|9,43
|2,23
|Netaş Telekom.
|19,78
|19,35
|2,22
|Net Holding
|4,05
|3,97
|2,02
Kaynak: AA
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