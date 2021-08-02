Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) İş Fin.Kir. 3,17 2,89 9,69 Hektaş 8,59 8,05 6,71 Oyak Çimento 6,71 6,44 4,19 Jantsa Jant Sanayi 73,65 71,05 3,66 MLP Sağlık 23,30 22,50 3,56 Aselsan 16,04 15,51 3,42 Hedef Girişim 2,85 2,76 3,26 Otokar 301,00 291,50 3,26 Türkiye Sigorta 4,82 4,67 3,21 Tofaş Oto. Fab. 33,82 32,78 3,17 Borusan Yat. Paz. 306,10 297,00 3,06 Deva Holding 26,20 25,50 2,75 Fenerbahçe Futbol 37,28 36,36 2,53 Afyon Çimento 3,85 3,76 2,39 Galatasaray Sportif 3,88 3,79 2,37 Doğuş Otomotiv 26,16 25,56 2,35 Teknosa İç ve Dış Ticaret 7,23 7,07 2,26 Alarko Holding 9,64 9,43 2,23 Netaş Telekom. 19,78 19,35 2,22 Net Holding 4,05 3,97 2,02 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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