Son dakika haberi: Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Kapanış Önceki Kapanış Değişim (%) Borusan Yatırım Pazarlama 396,80 360,80 9,98 Torunlar GMYO 3,91 3,63 7,71 Bera Holding 10,52 9,99 5,31 Net Holding 3,96 3,78 4,76 Koza Madencilik 14,12 13,50 4,59 Borusan Mannesmann 27,60 26,62 3,68 Alarko GMYO 21,16 20,52 3,12 Akbank 5,64 5,48 2,92 Gözde Girişim 5,71 5,55 2,88 Halkbank 4,75 4,63 2,59 Enka İnşaat 9,95 9,70 2,58 İpek Doğal Enerji 11,82 11,54 2,43 İş Bankası (C) 5,54 5,41 2,40 Kervan Gıda 16,56 16,18 2,35 Global Yatırım Holding 2,28 2,23 2,24 Odaş Elektrik 1,38 1,35 2,22 İş Finansal Kiralama 3,02 2,96 2,03 Yapı ve Kredi Bankası 2,54 2,49 2,01 Hedef Girişim 2,67 2,62 1,91 Oyak Çimento 6,99 6,86 1,90 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Son Dakika

Son Dakika! Pentagon'dan Kabil Havalimanı açıklaması: Türk askeri ile birlikte çalışıyoruz

Alkollü şahıs, arkadaşlarına tabancasıyla şaka yaparken başından vuruldu

Selin yıkıma uğrattığı Sinop'ta tomrukların arasından cansız kadın bedeni çıktı

Sosyal medya paylaşımı yine olay oldu! Aleyna'nın annesi Havva Öztel'in fotoğrafı 'sütyen tartışması' yarattı

Taliban Sözcüsü Suhail Shaheen, Türk televizyonuna konuştu: İşbirliği için Türkiye ile yakın olmak isteriz

Cübbeli Ahmet, Ebrar Karakurt olayını eleştirdi: Sessiz kalanlar ve destekleyenler beladan kurtulmaz

"Ürünlerimi alın, afet bölgesine yardım yapacağım" diyen Eylül Öztürk'e tepkiler çığ gibi büyüdü

ABD, Taliban'ın Kabil'i ele geçirmesinden Afgan ordusunu sorumlu tuttu