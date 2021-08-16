Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Kapanış
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Borusan Yatırım Pazarlama
|396,80
|360,80
|9,98
|Torunlar GMYO
|3,91
|3,63
|7,71
|Bera Holding
|10,52
|9,99
|5,31
|Net Holding
|3,96
|3,78
|4,76
|Koza Madencilik
|14,12
|13,50
|4,59
|Borusan Mannesmann
|27,60
|26,62
|3,68
|Alarko GMYO
|21,16
|20,52
|3,12
|Akbank
|5,64
|5,48
|2,92
|Gözde Girişim
|5,71
|5,55
|2,88
|Halkbank
|4,75
|4,63
|2,59
|Enka İnşaat
|9,95
|9,70
|2,58
|İpek Doğal Enerji
|11,82
|11,54
|2,43
|İş Bankası (C)
|5,54
|5,41
|2,40
|Kervan Gıda
|16,56
|16,18
|2,35
|Global Yatırım Holding
|2,28
|2,23
|2,24
|Odaş Elektrik
|1,38
|1,35
|2,22
|İş Finansal Kiralama
|3,02
|2,96
|2,03
|Yapı ve Kredi Bankası
|2,54
|2,49
|2,01
|Hedef Girişim
|2,67
|2,62
|1,91
|Oyak Çimento
|6,99
|6,86
|1,90
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Son dakika haberi: Borsada en çok değer kazanan hisseler - Son Dakika Ekonomi