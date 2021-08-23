Son dakika haber... Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Kapanış Önceki Kapanış Değişim (%) Aksa 19,02 19,81 -3,99 Erbosan 139,10 144,50 -3,74 İhlas Holding 0,57 0,59 -3,39 Deva Holding 23,86 24,54 -2,77 Otokar 328,40 335,00 -1,97 RTA Laboratuvarları 21,54 21,88 -1,55 Coca Cola İçecek 86,00 87,25 -1,43 Bera Holding 9,84 9,94 -1,01 Doğuş Otomotiv 26,98 27,22 -0,88 Logo Yazılım 38,36 38,68 -0,83 Brisa 21,70 21,88 -0,82 Albaraka Türk 1,49 1,50 -0,67 Tofaş Oto Fabrikası 40,08 40,34 -0,64 Jantsa Jant Sanayi 69,60 70,00 -0,57 Selçuk Ecza Deposu 9,05 9,10 -0,55 Ford Otosan 169,90 170,80 -0,53 Türk Traktör 171,20 171,90 -0,41 Kervan Gıda 16,36 16,41 -0,30 Turkcell 15,95 15,99 -0,25 Eczacıbaşı İlaç 6,23 6,24 -0,16 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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