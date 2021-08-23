Son dakika haber... Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Kapanış
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Aksa
|19,02
|19,81
|-3,99
|Erbosan
|139,10
|144,50
|-3,74
|İhlas Holding
|0,57
|0,59
|-3,39
|Deva Holding
|23,86
|24,54
|-2,77
|Otokar
|328,40
|335,00
|-1,97
|RTA Laboratuvarları
|21,54
|21,88
|-1,55
|Coca Cola İçecek
|86,00
|87,25
|-1,43
|Bera Holding
|9,84
|9,94
|-1,01
|Doğuş Otomotiv
|26,98
|27,22
|-0,88
|Logo Yazılım
|38,36
|38,68
|-0,83
|Brisa
|21,70
|21,88
|-0,82
|Albaraka Türk
|1,49
|1,50
|-0,67
|Tofaş Oto Fabrikası
|40,08
|40,34
|-0,64
|Jantsa Jant Sanayi
|69,60
|70,00
|-0,57
|Selçuk Ecza Deposu
|9,05
|9,10
|-0,55
|Ford Otosan
|169,90
|170,80
|-0,53
|Türk Traktör
|171,20
|171,90
|-0,41
|Kervan Gıda
|16,36
|16,41
|-0,30
|Turkcell
|15,95
|15,99
|-0,25
|Eczacıbaşı İlaç
|6,23
|6,24
|-0,16
Kaynak: AA
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