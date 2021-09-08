Borsada değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 11 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kazanan 11 hisse Son Kapanış Önceki Kapanış Değişim (%) RTA Laboratuvarları 25,44 24,44 4,09 İhlas Holding 0,61 0,59 3,39 Aksa 19,03 18,43 3,26 Erbosan 127,30 123,90 2,74 Türkiye Sigorta 5,03 4,90 2,65 Enka İnşaat 10,45 10,36 0,87 Doğuş Otomotiv 28,72 28,54 0,63 Zorlu Enerji 1,66 1,65 0,61 Gözde Girişim 6,25 6,23 0,32 Tofaş Oto Fabrikası 44,24 44,10 0,32 Turkcell 15,94 15,93 0,06 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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