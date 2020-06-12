Son dakika haber: Borsada en çok değer kazanan hisseler
Son dakika haberlerine göre Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Brisa 12,10 11,00 10,00 Aksa 7,45 6,78 9,88 Güneş Sigorta...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Brisa
|12,10
|11,00
|10,00
|Aksa
|7,45
|6,78
|9,88
|Güneş Sigorta
|4,17
|3,85
|8,31
| Anadolu Grubu Holding
|19,90
|18,90
|5,29
|Migros Ticaret
|36,36
|34,82
|4,42
|Alkim Kimya
|12,87
|12,35
|4,21
| Ford Otosan
|71,00
|68,60
|3,50
|Aksa Enerji
|4,79
|4,63
|3,46
| Selçuk Ecza Deposu
|8,50
|8,22
|3,41
|MLP Sağlık
|18,01
|17,42
|3,39
|Vestel
|15,10
|14,66
|3,00
|Pegasus
|58,45
|56,85
|2,81
|Good-Year
|5,23
|5,09
|2,75
|Net Holding
|2,33
|2,27
|2,64
|Mavi Giyim
|46,94
|45,76
|2,58
|Karsan Otomotiv
|2,03
|1,98
|2,53
|Eczacıbaşı İlaç
|5,85
|5,71
|2,45
|Soda Sanayii
|5,85
|5,73
|2,09
|Akçansa
|12,36
|12,12
|1,98
|Türk Hava Yolları
|12,76
|12,52
|1,92
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi: 12.06.2020 06:37 Kaynak: AA
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