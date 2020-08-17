Son dakika haber... Borsada en çok değer kazanan hisseler
Son dakika ekonomi haberi... Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Petkim 3,84 3,61 6,37 GSD Holding 2,42 2,30 5,22 ...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Petkim
|3,84
|3,61
|6,37
|GSD Holding
|2,42
|2,30
|5,22
|Borusan Mannesmann
|12,70
|12,10
|4,96
|Kartonsan
|644,00
|615,80
|4,58
|Kardemir (D)
|2,85
|2,73
|4,40
| Alarko GMYO
|15,12
|14,52
|4,13
|Gözde Girişim
|5,06
|4,87
|3,90
|Çemtaş
|9,76
|9,44
|3,39
|ASELSAN
|17,84
|17,27
|3,30
|Migros Ticaret
|39,30
|38,16
|2,99
|Global Yatırım Holding
|4,15
|4,03
|2,98
|Garanti Bankası
|6,96
|6,78
|2,65
|Tüpraş
|80,70
|78,75
|2,48
| Koza Altın
|82,15
|80,20
|2,43
|Koza Madencilik
|13,16
|12,85
|2,41
|İpek Doğal Enerji
|11,13
|10,94
|1,74
|Türk Traktör
|96,80
|95,25
|1,63
| Tümosan Motor ve Traktör
|7,15
|7,04
|1,56
|Yapı ve Kredi Bankası
|2,10
|2,07
|1,45
|Torunlar GMYO
|3,67
|3,62
|1,38
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi: 17.08.2020 18:53
Kaynak: AA
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