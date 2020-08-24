Son dakika haber! Borsada en çok değer kazanan hisseler
Bir son dakika haberine göre Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Güneş Sigorta 6,44 6,03 6,80 Brisa 11,83 11,40 3,77 İş...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Güneş Sigorta
|6,44
|6,03
|6,80
|Brisa
|11,83
|11,40
|3,77
|İş Finansal Kiralama
|3,99
|3,85
|3,64
|Çemtaş
|10,50
|10,14
|3,55
|Ege Endüstri
|702,50
|683,90
|2,72
|Sasa Polyester
|14,90
|14,51
|2,69
|Tümosan Motor ve Traktör
|7,78
|7,58
|2,64
|Karsan Otomotiv
|2,77
|2,70
|2,59
|Kartonsan
|611,00
|595,60
|2,59
|Özak GMYO
|3,98
|3,89
|2,31
|Bim Mağazalar
|69,55
|68,00
|2,28
|Koç Holding
|16,02
|15,70
|2,04
|Tüpraş
|84,30
|82,90
|1,69
|Çelebi
|72,20
|71,10
|1,55
|GSD Holding
|2,20
|2,17
|1,38
|Migros Ticaret
|39,54
|39,04
|1,28
|Netaş Telekomünikasyon
|15,18
|15,01
|1,13
|Pegasus
|46,46
|46,00
|1,00
|Sabancı Holding
|8,30
|8,22
|0,97
|Hektaş
|12,07
|11,96
|0,92
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi: 24.08.2020 18:43
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Son dakika haber! Borsada en çok değer kazanan hisseler - Son Dakika Ekonomi
Son Dakika Son Dakika: Türkiye'den Yunanistan'a misilleme! Savaş gemileri Girit'in güneyinde tatbikata başlıyor Habertürk yazarı Çetiner Çetin: Libya'daki ateşkese darbeci Hafter hala ses çıkarmadı İki saldırgan, adres sorusuna cevap veremeyen 17 yaşındaki genci kalbinden bıçakladı Son Dakika: Hindistan'da bina çöktü! Enkaz altında 90 kişi mahsur kaldı Hafter, Libya'daki ateşkese günler sonra tepki verdi: Sirte'ye yönelik bir hareket olması halinde karşılık veririz İtalyan ekibi Reggina, Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Adil Rami'ye talip oldu İsrail'de gönüllü olarak arkeolojik kazıya katılan gençler, 1100 yıl önce gömülmüş 425 adet altın para buldu Son Dakika: Trafikte tartıştığı sürücüyü bıçakla yaralayan şehir magandası tutuklandı Şampiyonlar Ligi'nde yenilgiyi hazmedemeyen PSG'li taraftarlar, polisle çalıştı Son Dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan Yunanistan'a tatbikat tepkisi: İyi komşuluk ve denizcilik kurallarıyla bağdaşmaz Fenerbahçe'nin yeni transferi Jose Sosa'nın eşi koronavirüse yakalandı Endonezya'da hastanede ölen çocuk, cenaze işlemi sırasında yeniden canlandı Müşteri gibi gelip mağaza çalışanı kadını taciz etti! O anlar kamerada TikTok fenomeni Gökhan Özbolat canlı yayında sevgilisini dövdü Canan Kaftancıoğlu, lise öğrencisini ağırlarken masasında sigara paketi yer aldı