Son dakika haber... Borsada en çok değer kazanan hisseler
Son dakika ekonomi haberi... Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) İş Y. Men. Değ.
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|İş Y. Men. Değ.
|8,18
|7,81
|4,74
|Emlak Konut GMYO
|1,82
|1,74
|4,60
|MLP Sağlık
|17,00
|16,27
|4,49
|Yataş
|8,35
|8,00
|4,37
|Eczacıbaşı İlaç
|6,40
|6,14
|4,23
| Alarko GMYO
|15,02
|14,41
|4,23
|Oyak Çimento
|8,06
|7,75
|4,00
|Türk Traktör
|95,50
|91,95
|3,86
| İskenderun Demir Çelik
|6,95
|6,70
|3,73
|Özak GMYO
|3,84
|3,72
|3,23
|Aksa
|6,79
|6,58
|3,19
| Tofaş Oto. Fab.
|23,40
|22,70
|3,08
| Netaş Telekom.
|15,97
|15,50
|3,03
|Tekfen Holding
|15,47
|15,03
|2,93
|Torunlar GMYO
|3,54
|3,44
|2,91
|Aksa Enerji
|5,40
|5,25
|2,86
| Ford Otosan
|86,80
|84,50
|2,72
|GSD Holding
|2,30
|2,24
|2,68
| Sasa Polyester
|15,52
|15,12
|2,65
|Klimasan Klima
|13,64
|13,29
|2,63
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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