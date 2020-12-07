Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Sasa Polyester 20,58 18,71 9,99 Selçuk Ecza Deposu 16,51 15,01 9,99 Petkim 5,10 4,64 9,91 Borusan Mannesmann 16,98 15,99 6,19 Ereğli Demir Çelik 12,23 11,62 5,25 Tümosan Motor ve Traktör 11,07 10,58 4,63 Ford Otosan 127,00 122,30 3,84 Kardemir (D) 5,09 4,91 3,67 Tüpraş 96,65 93,60 3,26 Yataş 13,10 12,71 3,07 Doğan Holding 2,93 2,86 2,45 Anadolu Grubu Holding 22,50 21,98 2,37 Gözde Girişim 6,98 6,82 2,35 TAV Havalimanları 20,54 20,08 2,29 İskenderun Demir Çelik 8,83 8,64 2,20 İş Yatırım Menkul Değerler 13,26 12,99 2,08 Alarko GMYO 19,98 19,63 1,78 Eczacıbaşı İlaç 7,12 7,01 1,57 Mavi Giyim 50,20 49,50 1,41 Koza Altın 78,75 77,70 1,35 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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