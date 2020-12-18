Son dakika haber... Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Akçansa 16,85 15,32 9,99 Otokar 260,20 236,60 9,97 Halk GMYO 4,19 3,81 9,97 Çelebi 118,20 107,50 9,95 Borusan Mannesmann 23,00 20,92 9,94 Türkiye Sınai Kalkınma Bankası 1,84 1,68 9,52 Çimsa 18,49 16,96 9,02 TAV Havalimanları 21,28 20,26 5,03 İş GMYO 2,40 2,29 4,80 GSD Holding 2,46 2,35 4,68 Enerjisa Enerji 11,20 10,79 3,80 Netaş Telekom. 21,40 20,62 3,78 ARD Bilişim Teknolojileri 44,62 43,00 3,77 Alarko GMYO 21,20 20,44 3,72 İskenderun Demir Çelik 9,85 9,51 3,58 Emlak Konut GMYO 2,21 2,14 3,27 Anadolu Grubu Holding 25,20 24,42 3,19 Brisa 19,99 19,43 2,88 Akiş GMYO 3,84 3,75 2,40 Petkim 4,87 4,77 2,10 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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