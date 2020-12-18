Son dakika haber... Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Akçansa
|16,85
|15,32
|9,99
|Otokar
|260,20
|236,60
|9,97
|Halk GMYO
|4,19
|3,81
|9,97
|Çelebi
|118,20
|107,50
|9,95
|Borusan Mannesmann
|23,00
|20,92
|9,94
|Türkiye Sınai Kalkınma Bankası
|1,84
|1,68
|9,52
|Çimsa
|18,49
|16,96
|9,02
|TAV Havalimanları
|21,28
|20,26
|5,03
|İş GMYO
|2,40
|2,29
|4,80
|GSD Holding
|2,46
|2,35
|4,68
|Enerjisa Enerji
|11,20
|10,79
|3,80
|Netaş Telekom.
|21,40
|20,62
|3,78
|ARD Bilişim Teknolojileri
|44,62
|43,00
|3,77
|Alarko GMYO
|21,20
|20,44
|3,72
|İskenderun Demir Çelik
|9,85
|9,51
|3,58
|Emlak Konut GMYO
|2,21
|2,14
|3,27
|Anadolu Grubu Holding
|25,20
|24,42
|3,19
|Brisa
|19,99
|19,43
|2,88
|Akiş GMYO
|3,84
|3,75
|2,40
|Petkim
|4,87
|4,77
|2,10
- Kaynak: AA
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