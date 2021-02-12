Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Sasa Polyester 34,42 31,30 9,97 Türk Traktör 204,40 190,30 7,41 Logo Yazılım 147,00 138,00 6,52 Koza Altın 144,20 136,70 5,49 Coca Cola İçecek 79,60 75,70 5,15 Alarko Holding 11,29 10,80 4,54 Deva Holding 31,70 30,50 3,93 Pınar Süt 26,36 25,62 2,89 Alcatel Lucent Teletaş 32,12 31,22 2,88 İpek Doğal Enerji 14,89 14,50 2,69 Anadolu Grubu Holding 29,58 28,88 2,42 Enerjisa Enerji 12,20 11,92 2,35 Netaş Telekomünikasyon 32,98 32,26 2,23 İş Bankası (C) 6,50 6,38 1,88 Koza Madencilik 18,32 17,99 1,83 Verusa Holding 60,60 59,80 1,34 Gübre Fabrikaları 69,15 68,30 1,24 Halk GMYO 3,63 3,59 1,11 Akçansa 20,20 20,04 0,80 Turkcell 16,67 16,55 0,73 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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