Son dakika haber: Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Sasa Polyester 45,28 41,18 9,96 Kordsa Teknik Tekstil 26,52 24,12 9,95 T. Halk Bankası 5,77 5,25 9,90 Karsan Otomotiv 5,27 4,91 7,33 Net Holding 4,55 4,24 7,31 Türk Traktör 216,60 202,20 7,12 Hektaş 28,82 27,08 6,43 Ford Otosan 166,60 157,20 5,98 Tofaş Oto. Fab. 37,30 35,70 4,48 Vakıflar Bankası 4,53 4,37 3,66 Halk GMYO 3,69 3,57 3,36 Verusa Holding 71,00 69,00 2,90 Odaş Elektrik 4,10 3,99 2,76 Türkiye Sigorta 7,50 7,32 2,46 İş Y. Men. Değ. 20,34 19,87 2,37 Çimsa 23,70 23,22 2,07 Vestel 29,04 28,46 2,04 Sok Marketler Ticaret 13,03 12,82 1,64 Bera Holding 27,50 27,10 1,48 Tekfen Holding 17,87 17,62 1,42 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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