Son dakika haber: Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Sasa Polyester 42,24 38,40 10,00 Halk GMYO 3,60 3,30 9,09 Enka İnşaat 8,30 7,81 6,27 Ülker Bisküvi 23,42 22,06 6,17 Kerevitaş Gıda 5,89 5,55 6,13 Aksa Enerji 11,76 11,30 4,07 Tat Gıda 10,87 10,45 4,02 Hektaş 32,86 31,60 3,99 Netaş Telekomünikasyon 32,78 31,60 3,73 Şok Marketler Ticaret 12,33 11,89 3,70 Kordsa Teknik Tekstil 25,06 24,18 3,64 Özak GMYO 5,86 5,66 3,53 Pegasus 88,80 86,00 3,26 Gübre Fabrikaları 81,05 78,55 3,18 İş GMYO 2,32 2,25 3,11 Koç Holding 23,26 22,56 3,10 Karsan Otomotiv 4,50 4,37 2,97 Türk Hava Yolları 15,02 14,65 2,53 Ereğli Demir Çelik 16,40 16,00 2,50 Bizim Mağazaları 14,64 14,33 2,16 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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