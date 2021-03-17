Son dakika haber: Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Ford Otosan 229,20 208,40 9,98 Türk Traktör 245,10 235,00 4,30 Net Holding 5,94 5,71 4,03 Karsan Otomotiv 4,40 4,27 3,04 Aksa Enerji 11,95 11,60 3,02 Sasa Polyester 45,02 43,80 2,79 Verusa Holding 63,75 62,05 2,74 Coca Cola İçecek 76,65 74,70 2,61 Koç Holding 24,08 23,48 2,56 Ege Endüstri 1.645,00 1.607,00 2,36 Albaraka Türk 2,01 1,97 2,03 Alarko Holding 12,12 11,88 2,02 Şişe Cam 7,94 7,81 1,66 Yataş 17,29 17,07 1,29 TAV Havalimanları 26,10 25,84 1,01 Ereğli Demir Çelik 16,94 16,80 0,83 Mavi Giyim 55,45 55,15 0,54 Aksigorta 10,20 10,15 0,49 Türkiye Sigorta 6,98 6,95 0,43 Arçelik 36,10 35,96 0,39 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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