Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Jantsa Jant Sanayi
|850,00
|901,40
|-5,70
|Fenerbahçe Futbol
|37,18
|38,90
|-4,42
|Odaş Elektrik
|3,56
|3,69
|-3,52
|Pegasus
|72,50
|74,95
|-3,27
|Bera Holding
|23,82
|24,50
|-2,78
|Türk Hava Yolları
|12,53
|12,85
|-2,49
|Halk GMYO
|3,37
|3,45
|-2,32
|Parsan
|32,56
|33,28
|-2,16
|TAV Havalimanları
|21,02
|21,46
|-2,05
|Emlak Konut GMYO
|1,93
|1,97
|-2,03
|Vakıflar Bankası
|3,51
|3,58
|-1,96
|Nuh Çimento
|58,00
|59,10
|-1,86
|Aksa Enerji
|12,28
|12,51
|-1,84
|Karsan Otomotiv
|3,88
|3,95
|-1,77
|İhlas Gayrimenkul
|1,12
|1,14
|-1,75
|İş Yatırım Menkul Değerler
|16,20
|16,48
|-1,70
|Şekerbank
|1,18
|1,20
|-1,67
|Brisa
|27,38
|27,84
|-1,65
|Çimsa
|20,96
|21,30
|-1,60
|Kartonsan
|65,45
|66,50
|-1,58
Kaynak: AA
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