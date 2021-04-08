Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Jantsa Jant Sanayi 850,00 901,40 -5,70 Fenerbahçe Futbol 37,18 38,90 -4,42 Odaş Elektrik 3,56 3,69 -3,52 Pegasus 72,50 74,95 -3,27 Bera Holding 23,82 24,50 -2,78 Türk Hava Yolları 12,53 12,85 -2,49 Halk GMYO 3,37 3,45 -2,32 Parsan 32,56 33,28 -2,16 TAV Havalimanları 21,02 21,46 -2,05 Emlak Konut GMYO 1,93 1,97 -2,03 Vakıflar Bankası 3,51 3,58 -1,96 Nuh Çimento 58,00 59,10 -1,86 Aksa Enerji 12,28 12,51 -1,84 Karsan Otomotiv 3,88 3,95 -1,77 İhlas Gayrimenkul 1,12 1,14 -1,75 İş Yatırım Menkul Değerler 16,20 16,48 -1,70 Şekerbank 1,18 1,20 -1,67 Brisa 27,38 27,84 -1,65 Çimsa 20,96 21,30 -1,60 Kartonsan 65,45 66,50 -1,58 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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