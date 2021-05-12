Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Kapanış
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Fenerbahçe Futbol
|23,52
|26,12
|-9,95
|Jantsa Jant Sanayi
|66,05
|69,25
|-4,62
|Petkim
|6,41
|6,63
|-3,32
|Sabancı Holding
|8,36
|8,63
|-3,13
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|8,16
|8,39
|-2,74
|Bagfaş
|25,54
|26,10
|-2,15
|Otokar
|321,30
|328,10
|-2,07
|Kardemir (D)
|8,41
|8,58
|-1,98
|Alarko Holding
|10,03
|10,23
|-1,96
|Net Holding
|5,70
|5,79
|-1,55
|Kartonsan
|65,10
|66,10
|-1,51
|Sasa Polyester
|33,82
|34,32
|-1,46
|Koza Madencilik
|15,33
|15,55
|-1,41
|Türkiye Sigorta
|5,63
|5,71
|-1,40
|İpek Doğal Enerji
|13,60
|13,79
|-1,38
|Selçuk Ecza Deposu
|9,50
|9,63
|-1,35
|Esenboğa Elektrik
|29,42
|29,82
|-1,34
|Ege Gübre
|207,50
|210,20
|-1,28
|Gözde Girişim
|6,44
|6,52
|-1,23
|Enerjisa Enerji
|10,61
|10,74
|-1,21
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Son dakika haberi! Borsada en çok değer kaybeden hisseler - Son Dakika Ekonomi