Son dakika haberi! Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Kapanış Önceki Kapanış Değişim (%) Fenerbahçe Futbol 23,52 26,12 -9,95 Jantsa Jant Sanayi 66,05 69,25 -4,62 Petkim 6,41 6,63 -3,32 Sabancı Holding 8,36 8,63 -3,13 Teknosa İç ve Dış Ticaret 8,16 8,39 -2,74 Bagfaş 25,54 26,10 -2,15 Otokar 321,30 328,10 -2,07 Kardemir (D) 8,41 8,58 -1,98 Alarko Holding 10,03 10,23 -1,96 Net Holding 5,70 5,79 -1,55 Kartonsan 65,10 66,10 -1,51 Sasa Polyester 33,82 34,32 -1,46 Koza Madencilik 15,33 15,55 -1,41 Türkiye Sigorta 5,63 5,71 -1,40 İpek Doğal Enerji 13,60 13,79 -1,38 Selçuk Ecza Deposu 9,50 9,63 -1,35 Esenboğa Elektrik 29,42 29,82 -1,34 Ege Gübre 207,50 210,20 -1,28 Gözde Girişim 6,44 6,52 -1,23 Enerjisa Enerji 10,61 10,74 -1,21 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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