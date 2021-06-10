Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Fenerbahçe Futbol
|36,54
|33,22
|9,99
|Bera Holding
|24,58
|23,02
|6,78
|Ege Endüstri
|1.330,10
|1.254,00
|6,07
|Emlak Konut GMYO
|2,16
|2,04
|5,88
|Mavi Giyim
|50,25
|48,36
|3,91
|Akiş GMYO
|2,03
|1,97
|3,05
|Tofaş Oto. Fab.
|31,62
|30,72
|2,93
|Aselsan
|15,70
|15,30
|2,61
|Alarko GMYO
|22,84
|22,26
|2,61
|Parsan
|31,54
|30,78
|2,47
|Çimsa
|25,46
|24,88
|2,33
|Koza Altın
|128,40
|125,50
|2,31
|GSD Holding
|2,09
|2,05
|1,95
|Şekerbank
|1,15
|1,13
|1,77
|Vakıflar Bankası
|3,71
|3,65
|1,64
|İhlas Holding
|0,63
|0,62
|1,61
|İş GMYO
|1,97
|1,94
|1,55
|Garanti Bankası
|8,48
|8,36
|1,44
|İş Bankası (C)
|5,34
|5,27
|1,33
|Akbank
|5,52
|5,45
|1,28
???????(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA
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