Son dakika haber... Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Tofaş Oto Fabrikası 46,68 44,24 5,52 Borusan Yatırım Pazarlama 434,00 411,70 5,42 Aksa Enerji 14,94 14,20 5,21 Hedef Girişim 2,92 2,81 3,91 Coca Cola İçecek 91,50 88,10 3,86 Hektaş 8,61 8,31 3,61 Teknosa İç ve Dış Ticaret 6,72 6,51 3,23 Zorlu Enerji 1,71 1,66 3,01 Türk Traktör 166,80 162,10 2,90 Odaş Elektrik 1,49 1,45 2,76 Doğuş Otomotiv 29,50 28,72 2,72 Kordsa Teknik Tekstil 24,16 23,60 2,37 Enka İnşaat 10,69 10,45 2,30 Ford Otosan 169,60 165,80 2,29 Türkiye Sigorta 5,14 5,03 2,19 Emlak Konut GMYO 1,87 1,83 2,19 Tüpraş 104,30 102,10 2,15 Halkbank 4,77 4,67 2,14 Turkcell 16,28 15,94 2,13 Deva Holding 23,72 23,24 2,07 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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