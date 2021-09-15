Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Kapanış Önceki Kapanış Değişim (%) İhlas Holding 0,57 0,59 -3,39 Koza Madencilik 15,60 16,13 -3,29 Net Holding 4,32 4,45 -2,92 Gübre Fabrikaları 49,32 50,55 -2,43 Otokar 316,90 324,70 -2,40 Teknosa İç ve Dış Ticaret 6,64 6,80 -2,35 İpek Doğal Enerji 12,11 12,40 -2,34 Global Yatırım Holding 2,18 2,23 -2,24 Ereğli Demir Çelik 17,38 17,77 -2,19 Konya Çimento 875,60 895,00 -2,17 İhlas Gayrimenkul 0,92 0,94 -2,13 Eczacıbaşı İlaç 6,04 6,17 -2,11 Parsan 27,40 27,98 -2,07 SASA Polyester 26,64 27,18 -1,99 Pegasus 66,65 68,00 -1,99 Afyon Çimento 3,53 3,60 -1,94 Şekerbank 1,02 1,04 -1,92 Turkcell 15,54 15,84 -1,89 TAV Havalimanları 22,38 22,80 -1,84 Zorlu Enerji 1,61 1,64 -1,83 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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