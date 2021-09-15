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Borsada en çok değer kaybeden hisseler - Son Dakika

Borsada en çok değer kaybeden hisseler

15.09.2021 18:42
Borsada en çok değer kaybeden hisseler, System.String[]

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20Son KapanışÖnceki KapanışDeğişim (%)İhlas Holding0,570,59-3,39Koza...

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20Son KapanışÖnceki KapanışDeğişim (%)
İhlas Holding0,570,59-3,39
Koza Madencilik15,6016,13-3,29
Net Holding4,324,45-2,92
Gübre Fabrikaları49,3250,55-2,43
Otokar316,90324,70-2,40
Teknosa İç ve Dış Ticaret6,646,80-2,35
İpek Doğal Enerji12,1112,40-2,34
Global Yatırım Holding2,182,23-2,24
Ereğli Demir Çelik17,3817,77-2,19
Konya Çimento875,60895,00-2,17
İhlas Gayrimenkul0,920,94-2,13
Eczacıbaşı İlaç6,046,17-2,11
Parsan27,4027,98-2,07
SASA Polyester26,6427,18-1,99
Pegasus66,6568,00-1,99
Afyon Çimento3,533,60-1,94
Şekerbank1,021,04-1,92
Turkcell15,5415,84-1,89
TAV Havalimanları22,3822,80-1,84
Zorlu Enerji1,611,64-1,83
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Doğuş Otomotiv, Kordsa, Aksa, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada en çok değer kaybeden hisseler - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Borsada en çok değer kaybeden hisseler - Son Dakika
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