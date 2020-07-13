Son dakika haber... Borsada endekslerin değişimi - Son Dakika

Son dakika haber... Borsada endekslerin değişimi

Son dakika haberleri: Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 277.998 4,40 BIST SINAİ 157.605 3,74 BIST GIDA, İÇECEK 162.910 2,88 BIST TEKSTIL, DERİ 60.

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:

Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, yönetime istifasını sundu
Rize'deki sel felaketinde sulara kapılan kişi korku dolu anları anlattı
Survivor'da Yasin Obuz'un elenmesiyle finalistler belli oldu

Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 277.998 4,40
BIST SINAİ 157.605 3,74
BIST GIDA, İÇECEK 162.910 2,88
BIST TEKSTIL, DERİ 60.255 3,77
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 109.580 6,40
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 123.446 3,47
BIST TAŞ, TOPRAK 126.533 6,45
BIST METAL ANA 262.287 3,57
BIST METAL EŞYA, MAKİNA 204.786 3,88
BIST MADENCİLİK 130.769 2,54
BIST HİZMETLER 106.549 2,84
BIST ELEKTRİK 6.793 5,93
BIST ULAŞTIRMA 141.059 1,42
BIST TURİZM 19.081 7,22
BIST TİCARET 336.000 3,51
BIST İLETİŞİM 41.455 2,01
BIST SPOR 65.056 -5,65
BIST İNŞAAT 117.816 2,74
BIST MALİ 125.844 3,29
BIST BANKA 128.001 2,42
BIST SİGORTA 502.426 5,08
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 86.762 5,79
BIST HOLDİNG VE YATIRIM 101.099 3,51
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 55.170 5,52
BIST TEKNOLOJİ 157.902 2,97
BIST BİLİŞİM 54.152 5,40
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 87.091 6,03

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 18:51 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haber... Borsada endekslerin değişimi - Son Dakika Ekonomi
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00:50
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00:49
Survivor'da Yasin Obuz'un elenmesiyle finalistler belli oldu
00:42
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23:54
Cezalı duruma düşen Trabzonsporlu Jose Sosa, Konyaspor maçında oynayamayacak
23:52
TRT'nin yeni aile komedi dizisi Tövbeler Olsun'un ilk tanıtımı yayınlandı
23:07
21 yaşındaki 3 çocuk babası yabancı uyruklu genç, serinlemek için girdiği suda boğuldu
23:05
Eşi ve çocukluk arkadaşını öldüren şüpheli, bir kişiyi daha vurdu
22:55
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22:49
Bakan Koca bıkmadan uyarıyor: İğne atsan yere düşmez yerlerde iğneyi yere düşürelim
22:13
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