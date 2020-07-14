Son dakika haber! Borsada günlük işlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|3,58
|-1,92
|92,47
|Acıpayam Selüloz
|9,64
|0,00
|52,66
|Adel Kalemcilik
|16,34
|1,11
|4,08
|Adese Alışveriş Ticaret
|2,30
|4,55
|61,03
|Afyon Çimento
|3,99
|-1,97
|75,13
|Ak Enerji
|2,07
|-2,82
|89,91
|Akbank
|5,77
|-1,54
|-28,85
|Akçansa
|13,85
|-0,93
|42,87
|Akdenız Güvenlık Hız.
|3,22
|-0,31
|52,61
|Akfen GMYO
|3,82
|-2,80
|-5,68
|Akın Tekstil
|13,68
|-0,73
|-0,80
|Akiş GMYO
|3,25
|-0,31
|3,75
|Akmerkez GMYO
|34,86
|-3,70
|55,59
|Aksa
|7,27
|-1,49
|3,81
|Aksa Enerji
|5,75
|-1,37
|51,32
|Aksigorta
|7,99
|2,57
|47,48
|Aksu Enerji
|11,26
|-2,17
|-24,28
|Alarko Carrıer
|80,05
|1,97
|33,42
|Alarko GMYO
|18,35
|0,00
|20,86
|Alarko Holding
|5,68
|-2,07
|-4,54
|Albaraka Türk
|1,81
|0,56
|18,30
|Alcatel Lucent Teletaş
|18,95
|-2,72
|57,39
|Alkim Kağıt
|11,31
|0,09
|108,68
|Alkim Kimya
|12,70
|-1,17
|104,77
|Altınyağ
|1,32
|-1,49
|221,95
|Altınyunus Çeşme
|39,90
|-1,48
|299,40
|Anadolu Cam
|5,52
|2,60
|29,45
|Anadolu Efes
|21,00
|0,26
|-1,31
|Anadolu Grubu Holding
|21,40
|-0,83
|21,66
|Anadolu Hayat Emek.
|8,80
|4,14
|44,62
|Anadolu Isuzu
|16,20
|9,98
|33,11
|Anadolu Sigorta
|6,46
|-0,15
|55,53
|Anel Elektrik
|4,91
|-2,19
|52,96
|Arçelik
|20,80
|1,46
|-0,19
|ARD Bilişim Teknolojileri
|30,32
|-2,38
|Arena Bilgisayar
|17,11
|-0,52
|134,87
|Armada Bilgisayar
|23,42
|-1,60
|42,89
|Arsan Tekstil
|5,48
|1,86
|53,07
|Artı Yatırım Holding
|1,95
|0,00
|140,74
|Aselsan
|32,08
|-0,80
|53,20
|Ata GMYO
|3,61
|-1,63
|-20,31
|Atakule GMYO
|2,27
|-3,40
|18,23
|Atlantis Yatırım Holding
|2,00
|0,00
|100,00
|Atlas Yat. Ort.
|1,89
|0,53
|31,25
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|15,54
|0,26
|15,92
|Avrasya GMYO
|2,63
|-2,95
|74,17
|Avrasya Petrol ve Tur.
|2,08
|-0,95
|14,29
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.449,00
|0,01
|12,68
|Avrupa Yatırım Holding
|1,69
|-0,59
|9,74
|Ayen Enerji
|6,66
|-4,17
|91,93
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|4,25
|1,19
|94,06
|Aygaz
|11,65
|-2,51
|-4,08
|Bagfaş
|17,76
|2,96
|5,59
|Bak Ambalaj
|9,19
|-1,08
|25,03
|Balatacılar Balatacılık
|2,05
|0,99
|65,32
|Bantaş Ambalaj
|4,09
|0,25
|62,30
|Banvit
|24,64
|-0,08
|32,69
|Baştaş Başkent Çimento
|4,35
|-3,33
|67,95
|Batı Çimento
|3,63
|-1,89
|9,67
|Batısöke Çimento
|1,76
|1,73
|34,35
|Bayrak Taban Sanayi
|7,20
|-1,64
|Bera Holding
|5,97
|9,94
|55,06
|Berkosan Yalıtım
|4,41
|-0,90
|60,95
|Beşiktaş Futbol Yat.
|2,77
|-6,73
|13,06
|Beyaz Filo
|3,96
|-3,41
|26,52
|Bilici Yatırım
|8,15
|0,62
|89,55
|Bim Mağazalar
|70,95
|0,64
|53,54
|Birko Mensucat
|0,48
|0,00
|54,84
|Birlik Mensucat
|1,83
|5,17
|60,53
|Bizim Mağazaları
|20,22
|1,00
|81,02
|Bomonti Elektrik
|6,03
|9,64
|371,09
|Borusan Mannesmann
|11,96
|-0,42
|4,45
|Borusan Yat. Paz.
|77,75
|0,00
|29,77
|Bosch Fren Sistemleri
|455,80
|9,99
|58,39
|Bossa
|9,71
|-1,82
|20,47
|Brisa
|12,44
|-1,97
|32,64
|Burçelik
|11,02
|-3,33
|89,67
|Burçelik Vana
|30,20
|-0,40
|211,02
|Bursa Çimento
|4,74
|-2,27
|18,40
|Carrefoursa
|7,35
|-1,61
|56,05
|Casa Emtia Petrol
|21,50
|3,07
|128,97
|Ceo Event Medya
|4,20
|-2,10
|14,68
|Coca Cola İçecek
|44,58
|-1,28
|17,75
|Cosmos Yat. Holding
|2,82
|-0,70
|38,24
|Credıtwest Faktorıng
|4,48
|-3,03
|55,56
|Çelebi
|79,00
|2,13
|-22,62
|Çelik Halat
|12,94
|9,94
|99,08
|Çemaş Döküm
|1,72
|0,58
|37,22
|Çemtaş
|8,68
|0,12
|6,78
|Çimbeton
|61,70
|-1,44
|49,54
|Çimentaş
|23,92
|-0,58
|59,47
|Çimsa
|10,85
|-1,81
|19,49
|Çuhadaroğlu Metal
|4,05
|2,79
|26,96
|Dagi Giyim
|6,76
|6,29
|170,40
|Dagi Yatırım Holding
|7,98
|7,84
|253,10
|Dardanel
|11,57
|-0,17
|205,28
|Datagate Bilgisayar
|9,40
|-0,32
|20,36
|Demısaş Döküm
|6,14
|-0,32
|76,44
|Denge Holding
|1,98
|8,20
|44,53
|Deniz GMYO
|5,77
|1,23
|14,26
|Denizli Cam
|8,25
|-0,72
|-1,08
|Derimod
|6,81
|-2,16
|-4,62
|Derlüks Deri
|7,21
|2,41
|78,21
|Desa Deri
|5,20
|1,76
|14,54
|Despec Bilgisayar
|7,92
|0,00
|86,79
|Deva Holding
|19,34
|-1,83
|116,63
|Diriteks Diriliş Tekstil
|1,26
|0,00
|61,54
|Ditaş Doğan
|29,96
|9,99
|214,87
|DO-CO
|339,50
|-0,44
|-39,80
|Doğan Burda
|19,54
|9,96
|221,91
|Doğan Holding
|2,24
|-1,32
|24,76
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,80
|4,48
|69,70
|Doğusan
|3,14
|3,97
|50,96
|Doğuş GMYO
|5,93
|2,07
|30,91
|Doğuş Otomotiv
|15,94
|0,06
|67,44
|Döktaş Dökümcülük
|24,96
|0,32
|-21,13
|Duran Doğan Basım
|17,32
|-2,97
|23,36
|Dyo Boya
|6,75
|1,05
|37,76
|Eczacıbaşı İlaç
|6,45
|-1,53
|76,68
|Eczacıbaşı Yatırım
|14,89
|-1,91
|54,58
|Edip Gayrimenkul
|2,42
|-1,22
|74,10
|Ege Endüstri
|670,60
|0,39
|19,20
|Ege Gübre
|93,35
|7,73
|87,45
|Ege Profil
|14,45
|-2,36
|20,72
|Ege Seramik
|5,89
|8,87
|60,12
|Egeli & Co Tarım Girişim
|1,20
|-0,83
|275,00
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|1,09
|-3,54
|179,49
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,79
|-1,25
|295,00
|Egeplast
|16,09
|-0,68
|28,72
|Ekiz Kimya
|9,25
|-2,53
|1416,39
|Emek Elektrik
|2,78
|-2,46
|74,84
|Eminiş Ambalaj
|3,70
|0,00
|143,42
|Emlak Konut GMYO
|2,34
|3,08
|60,27
|Enerjisa Enerji
|8,77
|-1,13
|30,20
|Enka İnşaat
|6,10
|0,00
|9,28
|Erbosan
|22,80
|2,33
|-8,73
|Ereğli Demir Çelik
|8,87
|-0,34
|-1,88
|Ersu Gıda
|4,36
|-2,24
|110,63
|Escort Teknoloji
|3,80
|-3,80
|173,38
|Etiler Gıda
|2,91
|2,11
|18,78
|Euro Kapital Yat. Ort.
|2,13
|4,41
|32,81
|Euro Trend Yat. Ort.
|1,88
|1,62
|57,48
|Euro Yat. Ort.
|1,82
|-0,55
|61,67
|Euro Yatırım Holding
|1,85
|1,65
|23,33
|Fenerbahçe Futbol
|12,04
|-1,47
|-16,79
|Fiba Portföy Yönetimi A.Ş. Re-Pie GMYF
|1.103,50
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|4,34
|0,00
|-5,03
|F-M İzmit Piston
|60,55
|9,99
|27,84
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|10,49
|-2,78
|36,41
|Ford Otosan
|74,85
|0,54
|13,21
|Formet Çelik Kapı
|3,05
|-2,56
|1,67
|Frigo Pak Gıda
|18,70
|3,03
|44,29
|Galatasaray Sportif
|2,46
|-4,65
|21,18
|Garanti Bankası
|7,88
|-1,13
|-29,26
|Garanti Faktoring
|5,75
|9,94
|48,58
|Garanti Yat. Ort.
|2,17
|1,40
|100,93
|Gedik Y. Men. Değ.
|9,16
|-0,97
|191,26
|Gedik Yatırım Holding
|21,98
|-0,99
|185,83
|Gediz Ambalaj
|11,42
|1,06
|68,93
|Gentaş
|2,92
|-2,01
|41,61
|Gersan Elektrik
|6,12
|9,87
|91,85
|Global Men. Değ.
|4,87
|-2,60
|159,04
|Global Yat. Holding
|4,15
|-2,35
|-14,78
|Good-Year
|5,68
|-0,87
|40,25
|Göltaş Çimento
|20,44
|1,89
|14,90
|Gözde Girişim
|5,02
|2,24
|-2,33
|GSD Denizcilik
|4,00
|-2,68
|56,25
|GSD Holding
|2,22
|1,37
|48,99
|Gübre Fabrik.
|27,28
|0,74
|201,77
|Güler Yat. Holding
|13,74
|-5,24
|576,85
|Güneş Sigorta
|4,49
|-1,10
|105,96
|Halk GMYO
|2,59
|9,75
|112,76
|Halk Sigorta
|3,58
|3,77
|113,90
|Hatay Tekstil
|9,52
|-1,24
|41,37
|Hedef Girişim
|3,10
|-1,27
|18,77
|Hektaş
|13,82
|-2,40
|72,32
|HUB Girişim
|19,64
|-2,39
|109,19
|Hürriyet Gzt.
|1,45
|-2,03
|27,19
|ICBC Turkey Bank
|5,50
|-1,61
|4,36
|İdealist Danışmanlık
|3,87
|-3,01
|16,57
|İdealist GMYO
|4,21
|-2,09
|37,58
|İhlas Ev Aletleri
|2,31
|-1,28
|-26,20
|İhlas Gayrimenkul
|1,80
|-0,55
|50,00
|İhlas Gazetecilik
|3,95
|-1,25
|-42,00
|İhlas Holding
|0,90
|-2,17
|-1,10
|İhlas Yayın Holding
|1,17
|-3,31
|14,71
|İndeks Bilgisayar
|11,39
|2,80
|21,43
|Info Yatırım
|5,63
|4,26
|15,78
|İntema
|12,43
|-2,36
|34,23
|İpek Doğal Enerji
|13,99
|-2,30
|81,22
|İskenderun Demir Çelik
|7,40
|-0,54
|-7,62
(Sürecek)